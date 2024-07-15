Hulusi Akar'dan 15 Temmuz konuşmasında 'Suriyeliler' iddiası: 'Başkaldırmaya kalktılar'

Yayınlanma: 15.07.2024 - 11:36

Güncelleme: 15.07.2024 - 11:36

Kayseri’de '15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü' etkinlikleri çerçevesinde Kartal Şehitliği’nde tören düzenlendi. Düzenlenen törende Kuran okunması ve dua edilmesinin ardından darbe girişiminde hayatını kaybedenler için saygı atışı yapıldı.

Program çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar; "Bugün; hepinizin bildiği gibi cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatanına, milletine, bayrağına bağlı askeriyle, jandarmasıyla, polisiyle, siviliyle hain ve alçak darbe girişimine karşı koyduğumuz direnişin yıl dönümü. Bunu anıyoruz. Burada bütün dünyaya bir kez daha her Türk’ün asker doğduğunu, 16 Temmuz günü bütün dünyaya gösterdik. Ordu - millet birliğimizin ne kadar önemli olduğunu yine burada gördük. Biz burada hainlerin, alçakların bu ve benzer girişimlerine karşı da hazırlıklı olmamız lazım. Milletimizin, askerimizin, polisimizin yaptığı başarılardan ilham alacağız, genç nesiller ilham alacak. Diğer taraftan da bu hain ve alçakların varlığı olabilir düşüncesiyle de ibret alacağız. Buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Akar, konuşmasında kentte geçen ay Suriyelilerin hedef alındığı olayları hatırlatıp "Emperyalist güçler, maşaları, istihbarat aparatları hiçbir zaman boş durmayacak. Dün 15 Temmuz’du, 1 ay önce Suriyelileri bahane etmek suretiyle başkaldırmaya kalktılar. Asil milletimizin aklı, mantığı, ferasetiyle bunlara hiçbir zaman izin vermedik, vermeyeceğiz. Devletimiz, 85 milyon tek yumruk olarak istikrarımızı sürdüreceğiz. İnşallah büyüyen ve güçlenen Türkiye’yi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.