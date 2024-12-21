Suriye'de iki kritik göreve atama: Türkiye bağlantıları dikkat çekti!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 19:20

Güncelleme: 21.12.2024 - 19:21

Suriye'de Baas yönetiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümet yeni atamalarını duyurdu.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı görevine Esaad Hasan Şeybani atanırken Halep Valiliğine de Azzam Garib atandı.

TRT Haber'in aktardığına göre, Yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani'nin Türkiye'de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve aynı uzmanlık alanında doktora derecesi aldığı öğrenildi.

Halep Valiliğine atanan Suriye Milli Ordusu’na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib'in ise yine yüksek lisansını Bingöl İlahiyat Fakültesi'nde yaptığı ortaya çıktı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da atamayı duyurarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Yeni atanan Halep Valisi Bingöl Üniversitesi yüksek lisans mezunu Azzam Garip oldu.

Onları üniversiteden atmak, evlerinin suyunu kesmek, otobüslerle sınır ötesine bırakmak isteyen provokatör siyasetçiler acaba bir özür dileyecekler mi? Her halükarda, Halep’i ziyaret etsinler ve güzel bir Türkçe ile kendilerini karşılayacak olan valinin ikram edeceği Türk kahvesini içsinler. Bilsinler ki o kahve kırk yıl değil, kırk asır sürecek bir hatırın ve kardeşliğin sembolü olacak."