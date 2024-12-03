Suriye'de 'karşı saldırı' öncesi hareketlilik: Mevziler güçlendiriliyor

Yayınlanma: 03.12.2024 - 15:53

Güncelleme: 03.12.2024 - 15:53

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye ordusu, cihatçı gruplara karşı saldırıya hazırlanmak üzere Hama'nın kuzeyindeki savunmasını güçlendiriyor.

Al-Qahira Al-Ekhbariya televizyon kanalına göre, Rusya'nın hava-uzay güçleri tarafından desteklenen Suriye savaş uçakları, Hama vilayetinde cihatçı grupların lojistik hatlarına saldırılar düzenliyor.

Pazartesi günü Suriye ordusunun, Hama vilayetinde bulunan ve Al-Suqaylabiyah ile Mharda şehirlerini birbirine bağlayan otoyol üzerindeki Karnaz, Tel Meleh, Jalma, Jubbayn, Hayalin ve Sheikh Hadid kasabalarını cihatçı gruplardan geri aldığı ileri sürüldü.

PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ

Öte yandan, Suriye ordusu ve İran destekli milis grupların, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bir saldırıyı püskürttüğü bildirildi.

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin, Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusunda kalan topraklarındaki 7 köyden Suriye ordusu ve İran destekli grupları çıkarmak için saldırı başlatmıştı.

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye ordusu ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İDLİB VE HAMA'YA HAVA SALDIRISI

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin Rusya ile koordineli olarak İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında “onlarca teröristin öldürüldüğü ya da yaralandığı” belirtildi.

Açıklamada, “Suriye ve Rus savaş uçakları İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyine ortaklaşa düzenledikleri hassas hava ve füze saldırıları sonucunda onlarca terörist öldü ve yaralandı, araçları ve silahları imha edildi” denildi.

Pazartesi günü Suriye ordusu, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile koordineli olarak Halep ve İdlib vilayetlerine düzenlenen saldırılarda “400'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini” açıklamıştı.

ABD: SURİYE'DE 900 ASKERİMİZ VAR

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin, Suriye'deki son gelişmelerin ardından bölgedeki ABD güçlerinin konuşlanmasında herhangi bir değişiklik yapmaya gerek görmediğini söyledi.

Ryder, “Bildiğim kadarıyla herhangi bir değişiklik yok. Bildiğiniz üzere, daha önce de kamuoyuna açıkladığımız üzere, IŞİD'in kalıcı yenilgiye uğratılması misyonunu desteklemek üzere Suriye'de yaklaşık 900 ABD kuvveti konuşlandırılmış durumda. Orada olmalarının bir başka nedeni de bu. Bu güçler bir süredir olduğu gibi ağırlıklı olarak Suriye'nin doğusu ya da kuzeydoğusu olarak tanımlayabileceğim bölgelerde bulunuyorlar. Yani kuzeybatı Suriye'de Halep ve Hama yakınlarında olup bitenlere yakın değiller. Ancak yine de bu gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz” dedi.