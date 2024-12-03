Devlet Bahçeli'den kürsüde 'Suriye' mesajı! Esad'a çağrı yaptı: 'Tel Rıfat temizlendi, sıra Münbiç'te...'

Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:40

Güncelleme: 03.12.2024 - 12:26

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin sıkıntılı ve zorlu günleri geride bıraktığını savunan Bahçeli, "Türkiye ekonomisi 4 yıldır kesintisiz büyüme perfonmansı göstermektedir. Enflasyon kuşatması kırılırken hayat pahalılığı püskürtülmektedir" dedi.

"SAHTE DOLAR İDDİALARI TÜRKİYE'YE OPERASYON"

Gündemdeki 'sahte dolar' iddialarına dair de konuşan Bahçeli, "Piyasada dolaşan sahte dolarlar bize göre Türkiye'ye yönelik yapılan bir operasyondur. Bunlar külliyen yalan ve saptırmadır. Sahte para basımın araştırılması amacıyla soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin sahte parayla anılmasını isteyenlerin hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"ESAD TÜRKİYE'NİN UZATTIĞI ELİ TUTMADI"

Suriye'de yaşananlara yönelik de konuşan Bahçeli, "Esad Türkiye'nin uzattığı eli tutmamıştır. Askerleri çatışma alanında kaçan bir ülkenin devlet başkanı kuyruğu dik tutuma çabasındadır. Bize göre hâlâ vakit geçmemiştir. Esad'ın Türkiye ile ön şartsız diyalog kurması kendisinin ve ülkesinin hayrındadır. En uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye'nin tekrar istikarar kavuşması temennimizdir" dedi.

"Tel Rıfat temizlendi, sıra Münbiç'te" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Esad kuyruğu dik tutma çabasında. Esad’ın normalleşme iradesi göstermesi ülkesinin çıkarınadır. Türkiye’nin başta topraklarda gözü yoktur Tel Rıfat’tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimizde görecektir. Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sıra Münbiç'te."

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI: 'YOLUN YOL DEĞİL'

Konuşmasında CHP'yi ve Özgrür Özel'i de hedef alan MHP lideri, "CHP yönetiminin gözü başka kaşı başka oynamaktadır. CHP, fonlanmış medyası, DEM'lenmiş ortakları, demokratik yollardan sonuç alamayacaklarını anlamıştır. CHP halktan umudunu kesmiştir" iddiasında bulundu.

"Özgür Bey yolun yol değildir. Ağzının ayarı hepten bozuktur" diyen Bahçeli, "Yeni bir cunta hedefindeyseniz bunun sonuçlarına yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacaktır. CHP siyasi iktidarı halkın sevgisiyle değil, sokalara çağrıyla iktidar çağrısına kapılmıştır. CHP 67-68 sonrasında fikir kulüplerini kullanarak iktidar yolunu aramıştır" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* 29 Kasım 2024’e kadar bakanlıkların bütçeleri görüşüldü. 9 Aralık’tan itibaren sırayı genel kurul aşaması alacak. Bütçe görüşmeleri için grup toplantılarına ara vererek genel kurul çalışmalarına devam edeceğiz. Bütçe sürecinde MHP, Cumhur İttifakı'nın ilkelerine göre hareket edecek. Ucuz politikacıların tahriklerine aldırmadan, sataşmaya fırsat vermeden bütçeleri parti politikalarımız çerçevesinde katkı sağlamasını her birinizden rica ediyorum.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ, SIKINTILI VE ZORLU GÜNLERİ GERİDE BIRAKMIŞTIR"

* Bütçe süreci hazırlık, onay, uygulama ve denetim aşamalarından oluşuyor. Türkiye ekonomisi 4 yıldır kesintisiz büyüme perfonmansı göstermektedir. Enflasyon kuşatması kırılırken hayat pahalılığı püskürtülmektedir. Türkiye ekonomisi, sıkıntılı ve zorlu günleri geride bırakmıştır. Ortada fol yok yumurta yokken ekonomiyi provoke etmek ülkemize yapılan vahim bir kötülüktür.

* Kişi başı milli gelirin 15.500 dolar seviyesini geçmesi karamsarlık salgını yaşayanları perişan edecektir. Enflasyon yükselişi kırılıyor. Dezenflasyon süreci başlıyor. Her insanımız ekonomik ufkumuzun açılmasını takdir edecektir. Türkiye 17 çeyrektir aralıksız büyüyor. Enflasyon kuşatması kırılıyor.

SAHTE DÖVİZ İDDİALARI

* Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair haberler yalan ve saptırmadır. Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının alım satımı bıçak gibi kesmesi bize göre bir operasyondur. Ortada fol yok yumurta yokken ekonomiyi provoke etmek ülkemize yapılan vahim bir kötülüktür. Piyasada dolaşan sahte dolarlar bize göre Türkiye'ye yönelik yapılan bir operasyondur. Bunlar külliyen yalan ve saptırmadır. Sahte para basımın araştırılması amacıyla soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin sahte parayla anılmasını isteyenlerin hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır. Dolandırıcılığın ve kalpazanların yakalanıp hesap sorulması herkese ders ve ibret olacaktır. Telaşa lüzum olmadığı, Türkiye düşmanlarının bunu arzuladığını düşünüyorum.

'VAKİT TAMAMDIR' MESAJI

* MHP meseleyi her aşaması incelemektedir. Sahte para iddiasının maksatlı olarak dolaşıma sokulduğunu farkındadır. MHP gündeme hakimdir. Her şeyden önce Türk milleti diyorsAk vakit tamamdır, söz konusu vatandır. MHP Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mali ve ekonomik bağımsızlığımızın gayesinde sıçrama yapacağına inanmaktadır. Bütçeyi sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade ediyorum. Dertsiz başım azıcık aşım diyecek zihniyet bizde yoktur.

"SİSİN ARDINDAKİ HAİN SENARYO..."

* Türk devleti yeni yetme ve derme çatma bir devlet değildir. Belaları def edecek dirayet, kudret nesilden nesile vesaret yoluyla değil, Türk aklının yoluyla gelmiştir. Ne kadar geriye bakarsak o kadar uzağı avuçlarımızın içine alabiliriz. Cumhur İttifakı'nın başarısına adanmış yüreğimizle omuz veriyor olmaktan iftihar ediyoruz. İç ve dış gelişmeler karşısındaki kuşkularımız asla kuruntu değild. Ağzımızdan çıkan her sözün bir dayanağı vardır. Sisin ardındaki hain senaryoları görmek ve önünü kesmek ecdat yadigari aklın gereğidir.

'TÜRK DEVLETİNİN KÖKLÜ BİR GEÇMİŞİ VAR'

* Tüm sorunları birlikte aşacağız. Türk devlet aklı her daim faaldir. Devlet aklının taşıyıcı bedeni büyük Türk milletidir. Türk devleti kumdan temelleri atılan yeni yetme devlet değildir. Tehlikeleri sezecek basiret, kudret Türk kültürü, Türk düşüncesi ile intikal etmiştir. Ne kadar geriye bakarsak uzağı avuçlarımız içine alabiliriz. Türk devleti belaları defeder. Türk devletinin köklü bir geçmişi var.

* Cumhur İttifakı irade birliği içinde. 22 Ekim 2024’ten beri şeffaf sözlerimize kara çalanlar hariç haklılığımızı vatandaşlarımız gördü. Ruhsuz siyasi fırıldaklara rüzgarsız havada sürekli döndüklerini nasıl kabullendireceğiz.

SURİYE'DEKİ HAREKETLİLİK

* Bölgemizde yerinden oynayan taşlar hâlâ oturmamıştır. Suriye'de cephe üstüne cephe açılmaktadır. Kaotik iklşim giderek sertleşmektedir. Sıcak gelişmeleri akıl ve sağduyuyla takip etmek zorundayız. Başkent Ankara vizyonuna bağlı kalarak, ülkemizi ve milletimizi önceliğine alan tutum takınmalıyız. Türk devletinin yaptığı da budur. Esad Türkiye'nin uzanan elini tutmamıştır. Askerleri çatışma alanında kaçan bir ülkenin devlet başkanı kuyruğu dik tutuma çabasındadır. Bize göre hâlâ vakit geçmemiştir. Esad'ın Türkiye ile ön şartsız diyalog kurması kendisinin ve ülkesinin hayrındadır. En uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye'nin tekrar istikarar kavuşması temennimizdir.

'ESAD'LA DİYALOG İÇİN HÂLÂ GEÇ DEĞİL'

* Suriye Arap Cumhuriyeti üçte iki kontrol dışına çıkan tartışmalı konumdadır. Esad kuyruğu dik tutma çabasında. Esad’ın normalleşme iradesi göstermesi ülkesinin çıkarınadır. Türkiye’nin başta topraklarda gözü yoktur. Esad rejiminin idrak etmesi lazım. Türk askerinin terörle mücadelesini hazmedemedi.

'ESAD YÖNETİMİ AKLINI BAŞINA ALSIN'

* En uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye'nin tekrar istikrara kavuşması temennimizdir. Türkiye ve Suriye arasında bir diyalog üçüncü taraflar olmadan sağlanmalıdır. Suriyelilerin evlerine dönüşü dehal hayat ve zemin bulmalıdır. Biz Suriye'nin emperyalizmin kursaklarında öğütülmesinden memnun olmayız. Esad yönetimi aklını başına almalıdır. Esad yönetimi kabuğuna çekilip ayakta kalacağını düşünüyorsa yanıldığını er ya da geç analayacaktır. Irak ve Suriye coğrafyası Türk coğrafyasını bilir. Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin Halep'te yaptığı katliamlar unutmadığımız hatırlatmak isterim.

* Düşmanı dost sayan, düşmanı dost sayan yaklaşımı geride bırakmalı. YPG bitene kadar sahayı boşaltamayız. Türkiye'ye musallat olabilecek hiçbir siyasi hareketlenmeyi meşru göremeyiz. Sınırlarımızın dibinde orayı burayı bombalayanların ne aradıklarını sormak pılınızı pırtınızı toplayıp gidin demek hakkımızdır.

DEM PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

* DEM nerede duracağını hâlâ kestirememiştir. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimize ilgisi yoktur. Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. Kürtler bizim canımız, PKK PYD can düşmanımızdır. DEM partisi ya Türkiye partisi olacak ya ortadan kaybolacaktır. Terör ya bitecek, ya terötistler tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaktır. Halep'in huzur ve sükunet bulması yegane dileğimizdir. Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır. Bunu sadece biz söylemiyoruz, tarih söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor.

'TEL RIFAT TEMİZLENDİ SIRA MÜNBİÇ'TE'

* Tel Rıfat’tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimizde görecektir. Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sıra Münbiç'te.

CHP'YE YÜKLENDİ: 'ÖZGÜR BEY YOLUN YOL DEĞİLDİR'

* Türkiye'de siyasi istikrar köklüdür. CHP yönetiminin gözü başka kaşı başka oynamaktadır. Demokrasi dışı anlayışı hayal ettiklerini görmek yanlış değil. Hukuk insanlarıma saldıran milletimizin sinir uçlarına basan Özel ve ekibini ara rejim merakı sarmıştır CHP, fonlanmış medyası, DEM'lenmiş ortakları, demokratik yollardan sonuç alamayacaklarını anlamıştır. CHP halktan umudunu kesmiştir. CHP'nin demokrasi dışı arayışların düşünü kurduğunu söylemek hatalı değildir.

* Rejim değiştirmekten bahseden, her 4 genç 3'ünün ülkeden gitmek istediğini öne süren, milliyetimizin hassaiyetlerini kaşıyan Özel'i vesayet nöbeti tutmuştur. Özgür Bey yolun yol değildir. Ağzının ayarı hepten bozuktur. Yeni bir cunta hedefindeyseniz bunun sonuçlarına yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacaktır. CHP siyasi iktidarı halkın sevgisiyle değil, sokalara çağrıyla iktidar çağrısına kapılmıştır. CHP 67-68 sonrasında fikir kulüplerini kullanarak iktidar yolunu aramıştır. Demokrasiyi musalla taşına yatırmak isteyen kim varsa tavsiyem önce bizi ezmeleri, bizi geçmeleri lazım.