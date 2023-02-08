Suriye'de ölenlerin sayısı 2 bin 530'a çıktı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 530'a, yaralananların sayısı ise 4 bin 645'e yükseldi.
Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.
Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1250 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 45 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), arama kurtarma ekipleri, yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 1280 kişi öldü, 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı.
Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında, muhalifler de çalışmalara katılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD neden yetişemedi?
- Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
- Can kaybı anbean artıyor!
- 'Gelsinler tutuklasınlar'
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybında büyük artış
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş' açıklaması
- Muhabir konuşturmadı
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı