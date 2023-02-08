Suriye'de son durum: ‘Tek başına çıkamaz’

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 04:20

Başkent Şam’da yaşayan ve ülkedeki son durumu Cumhuriyet’e anlatan gazeteci Sarkis Kassargian, depremden en çok etkilenen kentlerin kuzeydeki Halep, İdlip ve Lazkiye olduğunu belirtti. Resmi açıklamalara dayanan ölü ve yaralı sayısının gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Kasssargian, “Sivil gruplarla birlikte ordu, depremin ilk anından itibaren bölgelere seferber edildi. Ancak hava koşulları nedeniyle enkazlar çamura dönüştü. Suriye ne yazık ki böyle felaketlere hazır bir ülke değil. Enkazları kaldırmak için gerekli makineler yok” dedi.

Ülkede halihazırda bir enerji ve ekonomi krizi yaşandığını anımsatan Kassargian, depremlerin yarattığı yıkım ile bu durumun daha kötüye gideceğini ifade ederek “Suriye bu süreçten tek başına çıkamaz” dedi. Gazeteci ayrıca Batı’nın yaptırımları nedeniyle kargo uçaklarının Suriye hava sahasına inemediğini de dile getirdi ve şunları ekledi: “İran, Irak, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir ve Ürdün yardım ekibi gönderdi. Esad hükümeti de depremden etkilenen bölgeler için yaklaşık 5-6 milyon dolarlık bir yardım yapacak.”