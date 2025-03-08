Suriye'de ölü sayısı 250'yi aştı: 'Aleviler korku içinde, onları koruyacak bir devlet yok'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 09:38

Güncelleme: 08.03.2025 - 09:41

Suriye’de üç gündür devam eden çatışmalarda Alevilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye kentinde Alevi toplumuna mensup onlarca kişinin Suriye güvenlik güçleri tarafından infaz edildiği belirtildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), yaşanan çatışmalarda ölü sayısının 250'yi aştığını, bölgede 162 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

SOHR: 13'Ü KADIN, 5'İ ÇOCUK 162 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

AFP haber ajansının haberine göre, SOHR, 162 sivilin 'beş ayrı katliamda' öldürüldüğünü belirterek, "Kurbanların büyük bir çoğunluğu Savunma ve İçişleri Bakanlığı ile bağlantılı unsurlar tarafından infaz edildi" ifadelerini kullandı. SOHR'den AFP'ye yapılan açıklamada, öldürülenlerin arasında 13 kadın ve beş çocuğun da olduğu belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ise ölü sayısının en az 225 olduğunu bildirdi. Suriye’deki geçici yönetimin İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Suriye devlet haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, ‘bireysel ihlallerin’ olduğunu söyleyerek bunlara bir son verme taahhüdünde bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, çatışmaların patlak verdiği Humus, Lazkiye ve Tartus’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, BBC Verify, Lazkiye’de bir cansız bedenin bir arabanın arkasında sürüklendiği iki video görüntüsünü doğrulayabildiğini aktardı.

BBC Newshour’a konuşan bir Suriyeli, yaşanan şiddetin Alevi toplumunu ‘bir dehşet hali içinde’ bıraktığını anlattı. Misilleme korkusuyla isminin verilmesini istemeyen Suriyeli, “Öyle korkuyorlarlar ki, şok içindeler. Onlara yardım etmeye, onları korumaya hazır bir devlet ya da hükümet yok” dedi.

BM ‘DERİNDEN ENDİŞELİ'

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de yaşananlara ilişkin açıklamasında, çatışma ve ölüm haberleri karşısında ‘derinden endişeli’ olduğunu belirterek tüm taraflara ‘gerilimi daha da alevlendirecek, çatışmayı tırmandıracak, etkilenen toplumların acılarını daha da artıracak, Suriye’yi istikrarsızlaştıracak, güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi geçişi tehlikeye atacak eylemlerden kaçınma’ çağrısında bulundu.

Bölgede yaşayan Alevi bir kadın, BBC Arapça’ya yaptığı açıklamada, mezhepçi şiddetin hedefi olduklarını, Lazkiye’de ya da Şam’da olsun pek çok Suriyelinin ‘korktuğunu’ anlattı, herkesin ‘günah keçisi’ haline getirilmekten korktuğunu söyledi.

REUTERS: ALEVİ DİN İNSANI VE OĞLU DA ÖLDÜRÜLDÜ

Reuters haber ajansının aktardığına göre, SOHR ve Aleviler de bölgedeki kaynaklarına ve olay yerinden çekilen görüntülere atıfla, öldürülen kişilerin en az 20’sinin El Muhtariye Alevi kasabasında yaşayan erkekler olduğunu belirtti.

Kasabadan yansıyan görüntülerde, bazıları kanlar içinde en az 20 erkeğin bir yol kenarında yerde yattığı görüldü. Reuters, videodaki yeri doğrularken, videonun ne zaman ve kim tarafından çekildiğini doğrulayamadığını anlattı. Kimliklerinin gizli kalması koşuluyla konuşan Aleviler, yaşanan infazlardan Suriye’de yönetimi devralan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetimini sorumlu tuttu. İki Alevi kaynağın aktardığına göre, önde gelen Alevi din insanlarından 86 yaşındaki Şeyh Şaban Mansu, Suriye’nin batısındaki Sahlab köyünde oğluyla birlikte öldürüldü.

HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların 8 Aralık 2025’te başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesiyle Beşar Esad yönetiminin yıkılmasından bu yana özellikle Humus ve Lazkiye’deki Alevi toplumu şiddet ve saldırılara maruz kaldığını ifade ediyor.

Alevi din insanlarının oluşturduğu Alevi İslami Konseyi de ülkede yaşanan son şiddet olaylarından hükümeti sorumlu tutarak ‘Suriyelileri terörize etmek ve öldürmek için “rejim kalıntıları” ile mücadele bahanesiyle’ sahil bölgelerine savaşçıların gönderildiğini belirtmiş, bölgenin Birleşmiş Milletler’in (BM) koruması altına alınması çağrısında bulunmuştu.

COLANİ’DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan, Suriye’deki geçici yönetimin başkanı Muhammed El Colani (Ahmed El Şara) de Lazkiye’de yaşananlara dair bir video mesaj yayınladı.

AA’nın aktardığına göre, Colani, Devlet Başkanlığı Medya Ofisi tarafından yayınlanan mesajda, Esad yönetimine işaret ederek, ‘bazı rejim kalıntılarının bilmedikleri yeni Suriye'yi sınamaya kalkıştığını’ savundu. ‘Devrik rejim güçlerinin yaptıklarının şaşırtıcı olmadığını’ söyleyen Colani ‘onlara altından kalkamayacakları bir karşılık vereceklerini’ belirtti.

Sahil kesiminde çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayan sivillerin korunmasının görevleri olduğuna işaret eden Colani, "Uğradığımız ihanete rağmen devlet toplumsal barışın garantörü olmaya devam edecek. Buna kimsenin dokunmasına izin vermeyecek" değerlendirmesinde bulundu. Şara, çatışma bölgelerindeki tüm askeri birliklerden, yaşanan ihlallerin bir daha yaşanmaması için komutanların talimatlarına uyulmasını istedi.

SAVUNMA BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Suriye’deki geçici yönetimin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdulgani de SANA’ya yaptığı açıklamada, "Durum tamamen kontrol altındadır, operasyonlar planlandığı şekilde hassasiyetle yürütülmektedir ve endişeye mahal yoktur. Devlete silah teslim etmeyi reddeden herkes, kesin ve tavizsiz bir karşılık görecektir" dedi.