Demokrasi İçin Birlik Platformu'ndan Suriye ve Ortadoğu Konferansı: 'Suriye'de Esad döneminin günahı Alevilere yükleniyor'

Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:49

Güncelleme: 17.02.2025 - 11:49

Demokrasi İçin Birlik Platformu, Suriye’deki rejim değişikliği ve Filistin’de devam eden İsrail işgali ile birlikte Ortadoğu’daki son gelişmelerin masaya yatırıldığı “Bölgede Barış ve Adalet Konferansı” düzenledi.

Beşiktaş Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki konferansın ilk oturumunda Suriye’de yaşanan son gelişmeler, bölgedeki Alevilerin gözünden değerlendirilirken ikinci oturumda bölgedeki barış ve adaletin tesisi, son oturumda ise bölgedeki gelişmelerin Türkiye iç ve dış politikasına yansımaları ele alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de katıldığı konferansın ilk kısmında konuşan Samandağ Antakya ve İskenderun İlçeleri Yardımlaşma, Dayanışma ve Çevre Gönüllüleri Derneği’nden (ASİ-DER) Tevfik Usluoğlu, Suriye’deki son gelişmelerle birlikte öldürülen ve yerinen edilen insanlara dair güncel verileri paylaştı.

Suriye’de Arap Alevileri de dahil olmak üzere 6 milyonun üzerinde Alevinin yaşadığını belirten Usluoğlu, Suriye nüfusunun yüzde 20’sini Alevilerin oluşturduğunun altını çizerek Suriye’de iktidara gelen HTŞ yönetiminin ardından Alevilere yapılan sistematik zulmün ve katliamların arttığına dikkat çekti.

Usluoğlu, “Esad döneminin bütün günahı Alevilere yükleniyor” diye konuştu.

Oturumda konuşan gazeteci Hasan Sivri ise “HTŞ iktidarında Alevi toplumu sindirilmeye çalışılıyor. Suriye’de Alevilere yönelik katliam fetvaları veriliyor. Görünen o ki Colani, İdlib’teki tecrübesini Şam’a aktarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Oturumda konuşan akademisyen Hakan Mertcan da rejim değişikliğinin ardından Suriye’de toplu Alevi katliamlarının arttığını, bunun yanında yüzlerce Alevinin işlerinden atıldığını vurguladı.

İlk oturumda son sözü alan gazeteci Musa Özuğurlu ise “Alevilerin sesini daha çok duyurmaları gerekiyor. Yaşadıkları sorunlar yalnızca kendilerine ulaşacak şekilde yankı odasına hapsoluyor. Bu durumda Batı dünyasının iki yüzlülüğü etkili. Türkiye’deki siyasi partilerin de meseleye yeterince ilgi göstermediğini söyleyebiliriz” dedi.