Suriye'de yaralanan İranlı askeri danışman öldü

Yayınlanma: 15.08.2024 - 15:21

Güncelleme: 15.08.2024 - 15:21

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki askeri güçlerinin askeri danışmanı Ahmad Reza Afshari, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçleri tarafından Suriye'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası öldüğü bildirildi.

ISNA, “22 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında koalisyon güçlerinin Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında yaralanan ve tedavi için İran'a götürülen Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri mensubu Afshari bugün hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

DÜN NE OLMUŞTU?

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi.

ABD üssünün bulunduğu bölgede dumanlar yükseldi.

ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları ise Deyrizor ilinin doğusunda ve Haşşam beldesi çevresinde İran destekli gruplara ait askeri noktaları vurdu.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.