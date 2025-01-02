Suriye'de yeni müfredat: Zenobia ve 'vatanı savunmak' ifadeleri gitti, yerine ne geldi?

Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:49

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:08

Suriye Eğitim Bakanı Nadir el-Kadri, geçen Çarşamba günü yaptığı açıklama ile "vatandaşlık eğitimi" dersinin bu yılki müfredattan kaldırılacağını duyurmuştu.

El-Kadri, bu dersin Baas Partisi'ni savunan yanıltıcı bilgiler içerdiğini belirterek, yerine 'din kültürü ve ahlak bilgisi' dersini koymayı önerdi. Bakan ayrıca, kaldırılan dersten alınan puanların, İslam veya Hristiyanlık dini dersleriyle telafi edileceğini açıkladı.

Suriye Geçici Hükümeti Eğitim Bakanı Nadir el-Kadri

Söz konusu kararlar, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı Suriyeliler, geçici hükümetin, özellikle din ve tarih gibi hassas konularda tüm Suriyelilere verilecek genel müfredatla ilgili 'karar alma yetkisine sahip olmadığını' savundu.

Bir kullanıcı şu şekilde yazdı: "Allah sizlere kolaylık versin, fakat bu tür temel kararları, Suriyelilere bırakabilir misiniz? Bunları genel seçim ve anayasa onayından sonra karara bağlasak daha doğru olmaz mı?"

EVRİM TEORİSİ VE ZENOBİA'NIN HİKAYESİ

Ancak en büyük tartışma, son değişikliğin bir parçası olarak Palmira Kraliçesi Zenobia'ya ait olan bir bölümün müfredattan çıkarılmasıyla patlak verdi. Ayrıca, evrim teorisi de bilim müfredatından kaldırıldı.

Al-Arabiya'da yer alan habere göre, "vatanı savunmak" ifadesi "Allah'ı savunmak" olarak değiştirildi. Birçok kişi, bu tür değişikliklerin, Suriye'nin geniş kesimlerin onayını alması gerektiğini, geçici bir hükümetin bu tür değişiklikleri tek başına yapmaması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Suriye Geçici Hükümeti, Eğitim Bakanı Nadir el-Kadri tarafından alınan kararların, 8 Aralık'ta eski Başkan Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından hükümetin vaat ettiği "reform" serisinin bir parçası olduğunu öne sürdü.

KRALİÇE ZENOBİA KİMDİR?

Kraliçe Zenobia, MÖ 3. yüzyılın sonları ile MS 3. yüzyılın başları arasında, günümüz Suriye'sinin orta kesimlerinde hüküm sürmüş olan Palmira Krallığı'nın ünlü hükümdarıydı. Palmira, Roma İmparatorluğu'nun doğusunda stratejik bir yerleşim olarak büyük bir kültürel ve ticari öneme sahipti.

Zenobia, Palmira Krallığı'nın bugün hakkında en fazla bilgiye sahip olduğumuz hükümdarıdır, Roma İmparatorluğu'na karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi ile tarih sayfalarına kazınmıştı. Zenobia'nın hükümetin başına geçmesinin ardından, Palmira, Roma İmparatorluğu'na karşı büyük bir direniş göstermiş ve imparatorluğun doğu sınırlarına karşı etkili bir tehdit haline gelmişti. Zenobia, hükümdarlığı süresince Suriye, Mısır ve Anadolu'nun bazı bölgelerini kapsayan geniş bir toprak parçasını kontrol etti.

Roma İmparatoru Aurelianus, Zenobia'nın güçlenmesini tehdit olarak görüp Palmira'yı fethetmek için bir sefer düzenlemişti. Zenobia'nın ordusu, Roma karşısında direnmeye çalışmış, ancak sonunda yenilmişti. Bunun sonucu olarak Zenobia esir alınıp Roma'ya götürüldü.

Zenobia, cesareti ve stratejik zekâsı ile tanınırdı. Onun öyküsü, direniş, bağımsızlık ve cesaretin simgesi olarak tarih boyunca anlatılmaya devam edecek.