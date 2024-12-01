Suriye'de yeni saldırı dalgası: 'Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında...'

Yayınlanma: 01.12.2024 - 13:02

Güncelleme: 01.12.2024 - 13:02

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana Heyet Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ederken, yeni bir saldırı dalgası geldi.

AA'nın aktardığı güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "SMO (Suriye Milli Ordusu) Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında "Özgürlük Şafağı Operasyonu" başlattı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "SMO (Suriye Milli Ordusu), PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştır" ifadelerine yer verildi.

TEL RIFAT

Suriye İç Savaşı sırasında Tel Rıfat 2012'de Özgür Suriye Ordusu, 2014'te terör örgütü IŞİD ve 2015'te cihatçı İslam Cephesi tarafından ele geçirildi. Bu süre zarfında kasaba Suriye hükûmeti ve müttefikleri tarafından birkaç kez bombalandı. Tel Rıfat, şehirdeki üç sağlık tesisini de tahrip eden ağır Rus hava saldırılarının ardından 16 Şubat 2016'da terör örgütü YPG/PKK tarafından ele geçirildi.

12 Mart 2018'de YPG/PKK'lı teröristler, kentin civarındaki Deyr Cemâl ile Kefer Neye kasabalarını Suriye ordusuna devretti.

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede, 442 kilometrekareye yayılan Tel Rıfat'ta, Suriye ordusuna ait Minnag askeri hava üssüne de ev sahipliği yapıyor.

4 bin teröristin barındığı belirtilen Tel Rıfat'ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine yönelik saldırılarda kullanıldığı biliniyor.

Mart 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirmişti.

NELER OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana Heyet Tahrir’uş Şam ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Çatışmalarda beşinci güne girerken, HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların İdlib ve Halep çevresindeki ilerleyişi sürüyor.

Dün yaşanan çatışmalarda cihatçı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de ele geçirdi.

Zeynel Abidin Dağı'nı da ele geçiren cihatçı gruplar, Hama merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Halep'in büyük bir bölümünü ve İdlib ilinin tümünü kontrolünde bulunduran gruplar ayrıca, dün akşam saatlerinde Han Şeyhun'u da ele geçirerek tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.