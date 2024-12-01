Suriye'deki çatışmaların beşinci günü: Şam'dan 'karşı operasyon' mesajı!

Yayınlanma: 01.12.2024 - 11:29

Güncelleme: 01.12.2024 - 11:41

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana Heyet Tahrir’uş Şam ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Çatışmalarda beşinci güne girerken, HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların İdlib ve Halep çevresindeki ilerleyişi sürüyor.

Halep'in büyük bir bölümünü ve İdlib ilinin tümünü kontrolünde bulunduran cihatçı grupların yeni hedefinin İdlib'in güneyinde yer alan Hama olduğu öğrenildi.

Dün yaşanan çatışmalarda cihatçı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de ele geçirdi.

Zeynel Abidin Dağı'nı da ele geçiren cihatçı gruplar, Hama merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Cihatçı gruplar ayrıca, dün akşam saatlerinde Han Şeyhun'u da ele geçirerek tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.

HAMA İDDİALARINA YALANLAMA

Sosyal medyada ve bazı yayın kuruluşlarının "cihatçı grupların, Hama'da olduğu" iddialarına yönelik haberlerinin ardından Suriye Savunma Bakanlığı bir açıklamada bulundu.

Bakanlık, "terörist grupların" Hama'daki kasabalara girdiğine dair haberlerin doğru olmadığını belirterek, “Silahlı terörist grupların sayfalarında ve platformlarında Hama vilayetinin kuzeyindeki kasabalara girdiklerine dair dolaşan haberler doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Hama Valisi Kamal Barmo, Suriye ordusundan takviye birliklerin Hama'ya ulaştığını ve devlet kurumlarının olağan işleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Barmo, “Hama'daki kamu kurumları ve hizmetleri her zamanki gibi işliyor. HTŞ militanlarının araçlarının, bölgeye giriş yaptığına dair haberler yalan ve sahtedir” açıklamasında bulundu.

“TERÖRİST GRUPLARA KARŞI OPERASYON”

Suriye Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun “teröristlerin” saldırısını başarılı ve kararlı bir şekilde püskürttüğü ve yakında tüm bölgeleri kurtarmak için “karşı bir saldırı” başlatacağı belirtildi.

Açıklamada, “Ordu ve silahlı kuvvetler komutanlığı, terörist saldırıyı püskürtme sürecinin başarılı ve kararlı bir şekilde devam ettiğini teyit etmektedir. Tüm bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirmek ve terör belasından kurtarmak için karşı saldırıya geçiş yakında gerçekleşecektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, cihatçı grupların kuzey sınırlarından Halep'e doğru akın etmeye devam ettiği ve onlara yönelik askeri ve teknik desteklerin arttığı ifade edilerek, grupların Halep'in geniş bölgelerine girmeyi başardığı, ancak Suriye ordusunun güçlü ve yoğun saldırıları nedeniyle Halep'te kalıcı bir yer edinemediği belirtildi.

Suriye ordusunun, cihatçı gruplara karşı etkili darbeler vurarak, takviye güçlerin gelmesini sağlamak ve onları çatışma hatlarında yerleştirip karşı saldırı hazırlıklarını tamamlamak için çalıştığı belirtilen açıklamada, ordunun, aldığı tedbirlerin geçici olduğunu, ancak Halep halkının güvenliği için tüm imkanları seferber edeceklerini de bildirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde “Suriye'nin, toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini ve dost ve müttefiklerinin yardımıyla teröristleri yok etme kapasitesine sahip” olduğunu söyledi.

“DURUM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR”

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon (OCHA) Suriye Ofisi, Halep’te süren çatışmalar nedeniyle 14 bin kişinin de yerinden edildiğini belirterek, “durumun giderek kötüleştiğini” açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, çatışmaların dördüncü gününe girildiğinde 311 kişi öldü.

Bunların 183'ü HTŞ ve müttefik gruplardan, 100'ü asker ve hükümet yanlısı güçlerden, 28'i de sivillerden oluştuğu belirtildi.

Rusya'nın Suriye'deki Düşman Tarafları Uzlaştırma Merkezi (CRIS) Başkan Yardımcısı Yüzbaşı Oleg Ignasyuk'a göre, Suriye ordusu son 24 saat içinde Halep ve İdlib'de en az 300 militanı öldürdü.