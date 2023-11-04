Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı

Yayınlanma: 04.11.2023 - 12:43

Güncelleme: 04.11.2023 - 12:43

İran destekli şii milislerden oluşan Irak İslami Direnişi, Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'ye ait El Şeddadi üssünü hedef aldığını duyurdu.

Örgütten yapılan açıklamada, "Irak'taki İslami Direniş savaşçıları Suriye'nin Haseke kentinin güneyindeki ABD işgal üssü El Şaddadi'ye roket saldırısı düzenleyerek üssü vurdu" denildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle son iki haftada Irak ve Suriye'de yer alan ABD üslerine yönelik saldırılarda artış kaydedildi.

ABD'nin, Suriye içinde 24 askeri üssü ve dört askeri gözlem noktası bulunuyor.