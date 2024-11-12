Suriye’deki İran bağlantılı gruplar hedef alındı

ABD Merkez Komutanlığı, ABD personeline yönelik saldırılara yanıt olarak Suriye’deki İran bağlantılı gruplara ait 9 hedefin vurulduğunu açıkladı.

Suriye’deki İran bağlantılı gruplar hedef alındı
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İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:01

ABD ordusu, son 24 saat içerisinde Suriye’deki ABD personeline yönelik olarak gerçekleştirilen çok sayıda saldırıya karşı misilleme yapıldığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, Suriye’deki İran bağlantılı gruplara ait 2 bölgede bulunan 9 hedefe yönelik saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, “Bu saldırılar, İran destekli grupların DEAŞ’a karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgede bulunan ABD personeli ve koalisyon güçlerine yönelik yeni saldırılar planlama ve düzenleme kabiliyetlerini azaltacaktır” ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla ise, ABD’nin kendi personelini ve koalisyon ortaklarını korumak ve saldırılara karşılık vermek için gereken her adımı atacağını belirterek, "Mesajımız açıktır. Bölgedeki ABD güçleri ve koalisyon ortaklarına yönelik saldırılara müsamaha gösterilmeyecektir" dedi.


Etiketler: #ABD #suriye

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