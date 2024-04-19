Suriyeli askerlere IŞİD saldırısı: Çok sayıda ölü var

Terör örgütü IŞİD'in, Suriye'nin Humus ilinde Suriye ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerine ait bir araca düzenlediği saldırıda en az 10 kişi öldü.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 14:21
Suriyeli askerlere IŞİD saldırısı: Çok sayıda ölü var
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, IŞİD'li teröristler, gece geç saatlerde Humus'un doğu kırsalındaki Suhne ile Tayba köyleri güzergahında Suriye güçlerini taşıyan bir araca pusu kurdu.

Ağır silahlarla yapılan saldırı çatışmaya dönüştü.

Çatışmada, ilk belirlemelere göre 10 Suriyeli asker öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ordudan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

IŞİD'li teröristler, ocak ayında da Deyrizor ve Humus illerinde Suriye güçlerine saldırılar düzenleyerek çok sayıda Suriyeli askerleri öldürmüştü.

Suriye'de büyük ölçüde etkisini kaybeden IŞİD, Humus, Dera, Süveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiye" olarak bilinen çöl bölgesinde hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Terör örgütü, zaman zaman vur-kaç taktiğiyle Suriye ordusu ve destekçilerine kayıplar verdiriyor.


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