Irak ve Suriye’de faaliyet yürüten 5 IŞİD'li yakalandı

Irak ve Suriye’de faaliyet yürüten 5 IŞİD'li Kayseri'de yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:19
Irak ve Suriye’de faaliyet yürüten 5 IŞİD'li yakalandı
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından terör örgütü üyesi şahıslara yönelik yapılan operasyonda; Irak ve Suriye’de faaliyet yürüten 5 IŞİD üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

16 ekip ve 36 personel ile Suriye ve Irak’ta çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şahıs yakalandı.



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