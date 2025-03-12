Suriyeli eski diplomat, Dera'da suikasta uğradı

Suriyeli eski diplomat Nureddin İbrahim el-Lebad, ülkenin güneyindeki Dera iline bağlı Sanamayn ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Suriyeli eski diplomat, Dera'da suikasta uğradı
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AA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:46

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2013'te Esad rejiminden ayrılarak muhaliflerin safına katılan Nureddin İbrahim el-Lebad, memleketi Sanamayn'da suikasta uğradı.

Lebad, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Esad rejimi döneminde Dışişleri Bakanlığında "Müzakereci Bakan" olan Lebad, Suriye'nin Sana, Bağdat, Ankara, Paris ve Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu'nda görev yapmıştı.


Etiketler: #suriye #Esad

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