Suriyeli eski diplomat, Dera'da suikasta uğradı
Suriyeli eski diplomat Nureddin İbrahim el-Lebad, ülkenin güneyindeki Dera iline bağlı Sanamayn ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2013'te Esad rejiminden ayrılarak muhaliflerin safına katılan Nureddin İbrahim el-Lebad, memleketi Sanamayn'da suikasta uğradı.
Lebad, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Esad rejimi döneminde Dışişleri Bakanlığında "Müzakereci Bakan" olan Lebad, Suriye'nin Sana, Bağdat, Ankara, Paris ve Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu'nda görev yapmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kayda Geçsin' ekibi kanaldan ayrıldığını açıkladı!
- Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' istifası
- Ankara-Tel Aviv gerginliği NATO'ya sıçradı!
- ‘En beğendiğim maddesi, 5'inci madde’
- 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki'
- SDG-Suriye anlaşmasına ilişkin ilk açıklama!
- Para transferinde 'diğer' tehlikesi!
- İmamoğlu'na bir ilde daha 'salon' engeli!
- Televizyondaki abla
- İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu