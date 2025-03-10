Suriye: Tartus ve Lazkiye'deki çatışmalar sona erdi

Yayınlanma: 10.03.2025 - 16:40

Güncelleme: 10.03.2025 - 16:45

Suriye geçiş hükümetine bağlı Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Abdülgani, son günlerde yoğun çatışmaların yaşandığı sahil bölgelerindeki Tartus ve Lazkiye illerinde devrik rejim unsurlarına yönelik yürütülen askeri operasyonun tamamlandığını duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklamalarda bulunan Abdülgani, operasyonun ikinci aşamasının bitmesiyle askeri harekatın sona erdiğini belirtti.

Abdülgani, devrik rejimin kalıntıları ve subaylarının saldırılarının etkisiz hale getirildiğini, stratejik açıdan önemli illeri temizlediklerini ve güvenlik güçleriyle halkı hedef almak için kullandıkları ana yolların güvenliğini sağladıklarını vurguladı.

Sözcü Abdülgani, "Güçlerimiz, Lazkiye ilindeki Muhtariyye, Muzayria ve Zubara köyleri ile Tartus ilindeki Dalye, Tanita ve Kadmous köylerinde devrik rejimin kalıntılarını etkisiz hale getirdi" dedi.

Daha önce belirlenen hedeflere yönelik başlatılan operasyonun başarıyla tamamlandığını belirten Abdülgani, "Devrik rejimin kalıntılarıyla mücadeleye devam edeceğiz, gelecekteki her türlü tehdidi ortadan kaldırmayı hedefleyecek ve suç hücrelerinin yeniden yapılanmasını engellemek için yeni planlar hazırlayacağız" diye konuştu.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Volker Türk, Suriye’nin kıyı bölgelerinde sivillere ve azınlıklara yönelik şiddet olaylarında, "tüm ailelerin öldürüldüğüne dair son derece rahatsız edici" haberler aldıklarını belirtti.

Türk, “Kadınlar, çocuklar ve teslim olmuş birlikler de dahil olmak üzere tüm ailelerin öldürüldüğüne dair son derece rahatsız edici haberler alıyoruz. Suriye'nin kuzeybatısındaki kıyı bölgelerinde sivillerin öldürülmesine derhal son verilmelidir” dedi.

“Kimliği belirlenemeyen failler tarafından mezhep temelli yargısız infazlar yapıldığına ilişkin raporların olduğunu” söyleyen Türk, “Bu infazlar, yetkililerin güvenlik güçleri mensupları ve eski hükümetle bağlantılı olduğu iddia edilen unsurlar tarafından gerçekleştiriliyor” dedi.

SOHR: YAŞAM KOŞULLARI KÖTÜLEŞTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 6 Mart Perşembe gününden bu yana yaşanan şiddet olaylarında, çoğu sivil, yaklaşık bin 500 kişinin öldüğünü, Alevi mezhebine mensup çok sayıda vatandaşın yaşadıkları bölgede güvenlik güçlerine bağlı gruplar tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.

SOHR kaynakları, Esad yanlısı silahlı kişilerin güvenlik güçleri ve Savunma Bakanlığı'na ait kontrol noktalarına düzenlediği saldırının ardından devam eden güvenlik operasyonları nedeniyle kıyı şeridindeki yaşam koşullarının, gıda maddeleri ve temel ürünlerin dağıtımının günlerdir askıya alınmasıyla birlikte dramatik bir şekilde kötüleştiğini bildirdi.