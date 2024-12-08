Suriyeliler, devlet başkanlığı sarayına baskın düzenledi

Suriye'nin başkenti Şam'ın silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından halk, Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hücum etti.

Suriyeliler, devlet başkanlığı sarayına baskın düzenledi
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 08.12.2024 - 11:23

Başkent Şam'ın silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da hareketli saatler yaşandı.

 

Yerel halk, Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hücum etti.

Suriye devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde sarayın içinde dolaşan silahlı gruplar da olmak üzere çok sayıda kişi ekranlara yansıdı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, saraydaki eşyaların halk tarafından yağmalandığı görüldü.

 

Şam'ın, silahlı gruplarca ele geçirilmesinin ardından Beşar Esad'ın nereye gittiği henüz bilinmiyor.


Etiketler: #suriye #Beşar Esad

İlgili Haberler

Suriye ordusu, PKK/YPG'ye devretmişti: Silahlı gruplar, Deyrizor'a girdi

Suriye ordusu, PKK/YPG'ye devretmişti: Silahlı gruplar, Deyrizor'a girdi
Suriye Başbakanı, silahlı gruplar eşliğinde konutundan çıkarıldı

Suriye Başbakanı, silahlı gruplar eşliğinde konutundan çıkarıldı
Katar'da kritik 'Suriye' zirvesi: Rusya'dan Türkiye'nin rolüne değerlendirme

Katar'da kritik 'Suriye' zirvesi: Rusya'dan Türkiye'nin rolüne değerlendirme
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler