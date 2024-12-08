Suriyeliler, devlet başkanlığı sarayına baskın düzenledi
Suriye'nin başkenti Şam'ın silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından halk, Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hücum etti.
Başkent Şam'ın silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da hareketli saatler yaşandı.
From inside Syria’s Presidential Palace on Mount Mezzeh in the capital, Damascus — the former official residence of Bashar al-Assad: pic.twitter.com/8abXhiAst5— Drop Site (@DropSiteNews) December 8, 2024
Yerel halk, Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hücum etti.
Suriye devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde sarayın içinde dolaşan silahlı gruplar da olmak üzere çok sayıda kişi ekranlara yansıdı.
Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, saraydaki eşyaların halk tarafından yağmalandığı görüldü.
???? Syrians loot Assad’s palace!— Lord Bebo (@MyLordBebo) December 8, 2024
They grab all they can. pic.twitter.com/22KEoEwE7t
Şam'ın, silahlı gruplarca ele geçirilmesinin ardından Beşar Esad'ın nereye gittiği henüz bilinmiyor.
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