Suriyeliler, devlet başkanlığı sarayına baskın düzenledi

Yayınlanma: 08.12.2024 - 11:23

Güncelleme: 08.12.2024 - 11:32

Başkent Şam'ın silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da hareketli saatler yaşandı.

From inside Syria’s Presidential Palace on Mount Mezzeh in the capital, Damascus — the former official residence of Bashar al-Assad: pic.twitter.com/8abXhiAst5 — Drop Site (@DropSiteNews) December 8, 2024

Yerel halk, Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hücum etti.

Suriye devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde sarayın içinde dolaşan silahlı gruplar da olmak üzere çok sayıda kişi ekranlara yansıdı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, saraydaki eşyaların halk tarafından yağmalandığı görüldü.

???? Syrians loot Assad’s palace!



They grab all they can. pic.twitter.com/22KEoEwE7t — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 8, 2024

Şam'ın, silahlı gruplarca ele geçirilmesinin ardından Beşar Esad'ın nereye gittiği henüz bilinmiyor.