Suriye ordusu, PKK/YPG'ye devretmişti: Silahlı gruplar, Deyrizor'a girdi
Suriye'de cihatçı gruplar, ülkenin doğusunda alan kazanmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline geçen Deyrizor'un merkezine giriyor.
AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'de cihatçı gruplar, Suriye ordusu tarafından terör örgütü PKK/YPG'ye bırakılan Deyrizor kentinin merkezine girmeye başladı.
Suriye ordusu, 6 Aralık'ta ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'nın işgaline bırakmıştı.
Bakr tribe captured over 500 former Assad regime members during the Deir Ez-Zor liberation operation. pic.twitter.com/5z79s2VkmQ— Clash Report (@clashreport) December 8, 2024
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Suriye ordusu ile cihatçı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriye cephesinden kritik açıklama
- Cihatçılar Şam'ı ele geçirdi
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Trump'tan kritik 'Suriye' mesajı
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- 'Ne manaya geldiğini anlayamadı'
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- Silahlı gruplar başkentin güney banliyölerine girdi!
- Özgür Özel, milletvekili Melih Meriç'e sinirlendi
- Rusya'dan Türkiye'nin rolüne değerlendirme