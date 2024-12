Suriye ordusu, PKK/YPG'ye devretmişti: Silahlı gruplar, Deyrizor'a girdi

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'de cihatçı gruplar, Suriye ordusu tarafından terör örgütü PKK/YPG'ye bırakılan Deyrizor kentinin merkezine girmeye başladı.

Suriye ordusu, 6 Aralık'ta ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'nın işgaline bırakmıştı.

Bakr tribe captured over 500 former Assad regime members during the Deir Ez-Zor liberation operation. pic.twitter.com/5z79s2VkmQ