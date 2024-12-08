Suriye ordusu, PKK/YPG'ye devretmişti: Silahlı gruplar, Deyrizor'a girdi

Suriye'de cihatçı gruplar, ülkenin doğusunda alan kazanmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline geçen Deyrizor'un merkezine giriyor.

Suriye ordusu, PKK/YPG'ye devretmişti: Silahlı gruplar, Deyrizor'a girdi
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AA
Yayınlanma: 08.12.2024 - 10:49

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'de cihatçı gruplar, Suriye ordusu tarafından terör örgütü PKK/YPG'ye bırakılan Deyrizor kentinin merkezine girmeye başladı.

Suriye ordusu, 6 Aralık'ta ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'nın işgaline bırakmıştı.

 

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Suriye ordusu ile cihatçı gruplar arasında çatışma başlamıştı.


Etiketler: #suriye #deyrizor

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