Suriye Başbakanı, silahlı gruplar eşliğinde konutundan çıkarıldı

Yayınlanma: 08.12.2024 - 10:46

Güncelleme: 08.12.2024 - 11:08

Suriye'de devlet televizyonunu ele geçiren silahlı gruplar, ülke üzerinde kontrol sağladıklarını duyurmasının ardından Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el Celali ile ilk teması kurdu.

Celali'nin, resmi yetkilerini Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki askeri operasyonlar birimine devretmek üzere evinden ayrıldığı görüldü.

Celali, Al-Arabiya TV kanalına verdiği demeçte, "Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Savunma Bakanı Ali Abbas'ın şu anda nerede olduğuna dair hiçbir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Beşar Esad ile en son Cumartesi akşamı görüştüğünü söyleyen el Celali, HTŞ lideri Muhammed Colani ile de temas kurduğunu söyledi.

MUHALİFLERLE İŞ BİRLİĞİ Mİ YAPTI?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 14 Eylül 2024’te el-Celali’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Celali 8 Aralık 2024’te, Baas hükümetinin düştüğünü kabul etti ve devlet kurumlarının korunması gerektiğini vurgulayarak muhalefete iş birliği çağrısında bulundu.

Silahlı grupların komutanı Ahmed el-Şaraa (yaygın olarak "Ebu Muhammed el-Culani" olarak bilinir), kurumların Celali’nin denetiminde kalacağını ve resmi olarak devredilene kadar onun gözetiminde olacağını açıkladı.

Londra merkezli Şarkül Avsat gazetesinin haberine göre, Celali aynı gün demokratik seçimlerin yapılması çağrısında bulunarak Suriyelilerin yeni liderlerini kendilerinin seçmesi gerektiğini belirtti.

MUHAMMED GAZİ EL-CELALİ KİMDİR?

Suriyeli bir inşaat mühendisi ve siyasetçi olan Muhammed Gazi el-Celali, 14 Eylül 2024'ten, Esad hükümetinin yıkıldığı bu güne kadar Suriye kabinesinde başbakan olarak görev yapmıştır. Daha önce, 27 Ağustos 2014 ile 3 Temmuz 2016 tarihleri arasında Vael Nadir el-Halki'nin ikinci hükümetinde İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı olarak görev yapmıştır.

HAYATI

1969 yılında Şam’da doğan el-Celali, 1992 yılında Şam Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisliği lisans derecesiyle mezun oldu. 1994 yılında yine Şam Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisans diplomasını aldı. 1997 yılında İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladı ve 2000 yılında Kahire’deki Ayn Şems Üniversitesi’nden Mühendislik Ekonomisi alanında doktora derecesi aldı.

Muhammed Gazi el-Celali, 2008 yılında İletişim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı dönemde, Genel Posta Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı ve 2005-2013 yılları arasında Genel Karayolu Taşımacılığı Kurumu Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı. Ayrıca, Yüksek Öğretim Bakanlığı Yüksek Eğitim Konseyi üyesiydi.

10 Ağustos 2014’te İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı olarak atanan el-Celali, bu görevi 3 Temmuz 2016’ya kadar sürdürdü. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra Nisan 2019’dan itibaren Arap Kalite Yaratıcıları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev aldı. Ayrıca, 11 Eylül 2023’ten başbakan olarak atanmasına kadar Suriye Özel Üniversitesi rektörü olarak görev yaptı.