Suriye’ye insani yardım rotası için BMGK’de verilecek kararda gözler Rusya’da

12 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2014’te aldığı 2165 sayılı karar uyarınca iç savaşın sürdüğü Suriye’ye uluslararası insanı yardımlar, hem muhalifler hem de Suriye hükümetinin kontrolündeki çeşitli sınır kapılarından ulaştırılıyordu.

Ancak Rusya’nın itirazları kapı sayısı önce 4’ten 2’ye indirildi, 2020 ve 2021’de ise Rusya, sadece Cilvegözü’nün birer yıl daha açık tutulmasına onay verdi. Böylece Cilvegözü ve karşısındaki Babü Hava Sınır Kapısı, çoğunluğu terör örgütü HTŞ olmak üzere muhaliflerin kontrolündeki İdlib’de yaşayan ve sayısının 3 milyon civarında olduğu belirtilen sivillere yardım ulaştırılabilen tek kapı haline geldi.

(“Yardımların Suriye aracılığıyla ulaştırılması gerektiğini” savunan Rusya, Cilvegözü’nden yardım gönderilmesine geçen yıl direnmişti. Bu yıl da Rusya ikna edilemezse Cilvegözü rotası kapanacak.)

OYLAMA 10 TEMMUZ’DA

Cilvegözü yardım rotasının devamı için BMGK’nin 10 Temmuz’a kadar kararı yenilemesi gerekiyor. Rusya, insani yardımların Suriye hükümeti üzerinden yapılması gerektiğini savunarak geçen yıl uzun süre Cilvegözü rotasının devamına karşı çıkmış, BMGK’de yapılacak oylama öncesi son anda ikna edilerek rotanın bir yıl daha kullanılmasını kabul etmişti. Rusya’nın, bu yıl yine Cilvegözü/Babül Hava üzerinden yardım ulaştırılmasına karşı olduğu belirtiliyor. Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitri Polyanski, rotanın uzatılması konusundaki kararını henüz vermediğini belirtmiş, buradan ulaştırılan yardımların ihtiyaç sahibi yerinden edilmiş Suriyelilerin yanı sıra bölgedeki teröristlerin de eline geçtiğini söylemişti.

Yardımların Cilvegözü üzerinden ulaştırılmasının devamından yana olan Türkiye, kapı sayısının artırılmasını istiyor. Batılı ülkeler de Cilvegözü’nün yardım geçişine açık kalması yönündeki girişimlerini sürdürüyor. Ukrayna savaşının gerdiği Batı-Rusya ilişkileri nedeniyle Rusya’nın bu yıl da ikna edilip edilemeyeceği belirsizliğini koruyor. İkna edilmemesi durumunda Suriye’ye BM üzerinden gönderilecek insani yardımlar, bölgeye Suriye hükümeti üzerinden ulaştırılacak.