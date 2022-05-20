İdlib'de kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti

İdlib'de görev yapan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener (21), kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Özgüvener'in cenazesinin yarın Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 16:57
İdlib'de kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 1 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib'de dün akşam saatlerinde duş aldığı sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Özgüvener, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Özgüvener'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. 

Özgüvener'in ölüm haberi, Ankara'da yaşayan baba ocağına ulaştı. Evin önünde Altındağ Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu. Baba Özer Özgüvener, taziyeleri kabul etti.

YAKIN ZAMANDA İZNE GELECEKTİ

Özer Özgüvener'in, oğlu Atalay ile ölümünden yaklaşık 3 saat önce görüntülü konuştuğu ve oğlunun yakın zamanda izne geleceğini söylediği öğrenildi. 

Atalay Özgüvener'in cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.


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