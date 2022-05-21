İdlib'de kalp krizi geçirip hayatını kaybeden asker, son yolculuğuna uğurlandı
Suriye’nin İdlib kentinde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Sözleşmeli Piyade Er Atalay Özgüvener (21), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Baba Özgüvener, burada taziyeleri kabul etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 1 yıl önce sözleşmeli piyade er olarak göreve başlayan Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib'de önceki akşam saatlerinde duş aldığı sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Özgüvener, doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.
Özgüvener'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
BABASI TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Atalay Özgüvener'in cenazesi, baba ocağı Ankara'ya getirildi. Özgüvener için Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Özer Özgüvener, anne Kadriye Özgüvener ile aile yakınlarının yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve askeri heyet katıldı.
Baba Özgüvener, burada taziyeleri kabul etti. Daha sonra Sözleşmeli Piyade Er Atalay Özgüvener'in cenazesi, askerler tarafından omuzda musalla taşına getirildi.
Özgüvener'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
- Akılalmaz olay: Çocuklarını yolda unuttular
- Balık tutarken bulduğu top mermisiyle minibüse bindi
- Şişli'de ilginç kaza: Boş caddede moto kurye çarptı
- Düğünde gürültü uyarısı yapan polisler saldırıya uğradı
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- 'O koltuktan ayrılmayabilecek güçte'
- Finlandiya'dan karşı hamle
- AKP'ye 'soğuk duş'
- Atatürk düşmanlığı bitmiyor
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Maymun çiçeği virüsü dünyada yayılıyor
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama