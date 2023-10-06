Sürücü kimliğini ortaya çıkardı: Polis Memuru, OnlyFans yıldızı çıktı!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:46

Güncelleme: 06.10.2023 - 23:40

(Temsili fotoğraf)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis Polis Departmanı'nda, bir memurun OnlyFans adlı yetişkin içerikli abonelik platformunda hesap sahibi olduğu gerekçesiyle soruşturuluyor.

DURDURDUĞU SÜRÜCÜ POLİS MEMURU ÇIKTI

Memurun trafik çevirmesi sırasında durdurduğu sürücü, polis memurunun kimliğini öğrendi ve hesabına abone olduğunu belirtti.

New York Post'un haberinde yer alan bilgilere göre, polis memurunun OnlyFans hesabında yetişkinlere yönelik içerik ürettiği ortaya çıktı. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından polis departmanı görev dışı istihdam politikalarına aykırı olduğunu açıkladı.

Minneapolis Polis Departmanı'nın politikalarına göre, memurlar "polislik göreviyle bağdaşmayan" bir işte çalışamazlar ve bu kapsamda "çıplak, yarı çıplak ya da üstsüz sergiler sunan yetişkinlere yönelik eğlence hizmeti veren kuruluşlar" da bulunuyor.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'in sözcüsü, belediye başkanının "bir ödeme duvarının arkasındaki çıplak resimler" gibi hususlarda bir sorununun olmadığını belirtti, ancak politika ihlali olup olmadığının amirleri tarafından belirleneceğini söyledi.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara da her türlü politika ihlal iddiasını ciddiye aldıklarını ve bir soruşturma başlattıklarını ifade etti.