OnlyFans içerik üreticilerinin toplam kazancı açıklandı: Milyonları aşıyor!
Yetişkin içerik platformu OnlyFans 2022 yılı mali tablosunu açıkladı. Platform bu tabloyla birlikte içerik üreticilerinin sayısı, toplam kazancı ve kullanıcı istatistiklerini de paylaştı. Açıklanan bilgilere göre playform 1 yılda gelirlerini 1 milyar doların üzerine çıkardı.
Son dönemin en dikkat çekici ve tartışmalı platformlarından biri olan OnlyFans, içerik üreticilerine yaptığı ödemeler ve artan kullanıcı sayısı ile gündeme geldi. Platformun sahibi Fenix International tarafından 2022 yılının mali durum raporu paylaşıldı.
GELİRLER 1 MİLYAR DOLARI GEÇTİ
OnlyFans, içerik üreticilerine sağladığı ödemeler dışındaki gelirlerini yüzde 17 artırarak 1 milyar doların üzerine çıkardı. Aynı dönemde şirketin net kârı da 404 milyon dolara yükseldi.
İÇERİK ÜRETİCİLERİ TOPLAM 5.6 MİLYAR DOLAR KAZANDI
OnlyFans, içerik üreticilere sağladığı ödemelerde de büyük bir artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl boyunca platformda içerik üreten fenomenlere toplamda 5.6 milyar dolarlık ödeme yapıldı. Bu rakam, 2021 yılına göre yüzde 17'lik bir artışı temsil ediyor.
3.2 MİLYON İÇERİK ÜRETİCİSİ VAR
Fenix International'ın açıklamalarına göre, OnlyFans platformunda içerik üretenlerin sayısı oldukça dikkate değer bir artış kaydetti. 2022 yılında yüzde 47'lik bir büyüme ile içerik üreticilerinin sayısı 3.2 milyon seviyesine ulaştı. Bu, platformun içeriğin çeşitliliği ve hacmi konusunda ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.
238.8 MİLYON KULLANICI VAR
OnlyFans kullanıcı sayısı da aynı şekilde yükseldi. Yüzde 27'lik bir artışla kullanıcı sayısı 238.8 milyona ulaştı.
TÜRKİYE'DE ONLYFANS AÇIK MI?
Yetişkin içerik platformu OnlyFans Türkiye'de Haziran ayında kapatıldı. Sosyal medyada insanlar tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya sonucunda de platform Türkiye'de yasaklanmıştı.
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