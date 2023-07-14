Sütyenine 5 yılan gizleyen kadın, gümrükte yakalandı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:03

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:03

Çin Gümrük İdaresi'nin resmi WeChat hesabından 8 Temmuz'da yapılan paylaşımda, gümrük memurlarının Çin anakarasıyla Hong Kong arasındaki geçiş noktasında bir kadını durdurduğu belirtildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Guangdong eyaletindeki Şenzen'de yer alan Futian şehrindeki gümrükte gerçekleşen olayda memurların, kimliği açıklanmayan kadının vücut hatlarından şüphelendiği ve üstünü aradığı ifade edildi.

Aramada kadının, külotlu çorapların içine koyduğu 5 adet canlı mısır yılanını sütyeninde saklayarak Hong Kong üzerinden Çin'e geçmeye çalıştığı tespit edildi.

ABD'de yaşayan ve bilimsel adı pantherophis guttatus olan mısır yılanı, son dönemde özellikle renkleri nedeniyle Çin'de revaçta.

Çin'in gümrük yönetmeliklerine göre, çevreye verilebilecek hasarın ve yabancı hastalıkların bulaşmasının önlenmesi için yabancı ülkelerden getirilen hayvanlarla ilgili önceden bilgilendirme yapılması gerekiyor. Bu hayvanlar, daha sonra ülkeye alınmadan önce muayeneden geçiriliyor.