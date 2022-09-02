Suudi Arabistan, 5 Yemen'li vatandaşı terör listesine aldı
Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilere destek vermekle suçladığı 5 kişiyi terör listesine aldı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Başkanlığı açıklamasında, terörle mücadele ve terörü finanse etme çalışmaları kapsamında Yemen vatandaşı 5 kişinin Suudi Arabistan'daki mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.
Terör listesine alınan Yemenlilerin Mansur Ahmed es-Saadi, Ahmed Ali el-Hamzi, Muhammed Abdülkerim el-Gamari, Zekeriya Abdullah Yahya ve Ahmed Ali el-Cevheri olduğu bildirildi.
Söz konusu kişiler, "İran silahlarını yasa dışı yollarla Yemen'e sokmak, Kızıldeniz'de uluslararası sulardaki kargoları hedef almak ve İran'da daha önce yoğun şekilde askeri alanda eğitim görmekle" suçlandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
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