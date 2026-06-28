Suudi Arabistan’da helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan’da devlet petrol şirketi Aramco’ya ait bir helikopter düştü.

Suudi devlet haber ajansının aktardığına göre, ülkenin doğusundaki Ras Tanura bölgesinde meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, helikopterin düşme nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi. Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

İlk açıklamalarda helikopterde bulunan kişilerin kimliklerine ya da kazanın meydana geldiği koşullara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Suudi makamları, teknik inceleme ve olay yeri çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kazanın meydana geldiği Ras Tanura, Suudi Arabistan’ın doğusunda yer alan ve ülkenin enerji altyapısı açısından stratejik öneme sahip bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Aramco, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olarak Suudi Arabistan ekonomisinin merkezinde yer alıyor.

Yetkililerin kazaya ilişkin ayrıntılı açıklamayı soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapması bekleniyor.