Suudi Arabistan'dan Suriye’ye yatırım çıkarması: Heyet, Şam'a gidiyor

Suudi haber kanalı Al Ekhbariya’nın aktardığına göre, Suudi Arabistan ile Suriye arasında 15 milyar riyali (yaklaşık 4 milyar dolar) aşan değerde onlarca yatırım anlaşması imzalanacak.

120’den fazla iş insanı ile birlikte Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih’in de heyete eşlik edeceği bildirildi.

Suudi Yatırım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyarette kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Şam’da bir ‘Suriye-Suudi Yatırım Forumu’ düzenleneceği, bu forum kapsamında çok sayıda proje ve mutabakat zaptının kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Bakanlık, yatırım önündeki engelleri aşmak için Suriyeli muhataplarla da iş birliği yapılacağını açıkladı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, ziyaret sırasında Şam kırsalında bir beyaz çimento fabrikasının da temeli atılacak.

EKONOMİK NORMALLEŞME ADIMLARI

Şubat ayında Suriye lideri Ahmed el-Şara, Riyad’da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti. Görüşmede enerji, teknoloji, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda geniş kapsamlı ekonomik işbirlikleri ele alınmıştı.

SANA’ya göre, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump da bu temaslar sonrası, Suudi Veliaht Prens Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelere atıfla, Suriye’ye dönük bazı yaptırımları kaldırma kararı aldığını duyurmuştu.

Trump, Aralık ayında devrilen Esad rejimi sonrası, Şara ile Mayıs ayında yaptığı ilk görüşmede de Suudi lider Muhammed bin Selman’ın hazır bulunduğunu açıklamıştı.