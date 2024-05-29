Suudi Arabistan, İran devlet televizyonu çalışanı 6 gazeteciyi sınır dışı etti

İran'ın Suudi Arabistan'daki Hac Temsilciliğine bağlı görev yapan devlet televizyonu çalışanı 6 gazetecinin Suudi yetkililer tarafından sınır dışı edildiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:07
Suudi Arabistan, İran devlet televizyonu çalışanı 6 gazeteciyi sınır dışı etti
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İran devlet televizyonu, Suudi Arabistan'daki Hac Temsilciliği bünyesinde çalışan gazetecilerin dün gece sınır dışı edildiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu çalışanı 4 gazetecinin geçen hafta Mescid-i Nebevi'de çekim yaparken gözaltına alındığı ve birkaç saatlik sorgunun ardından Medine'deki gözaltı merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Suudi polisinin iki gün sonra da İranlı hacıların bulunduğu oteldeki bir dini törene katılmak isteyen 2 devlet televizyonu muhabirini gözaltına aldığı aktarıldı.

KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

İran'ın Suudi Arabistan'daki Hac Temsilciliğine bağlı görev yapan Selim Gaffuri, Şefii Şulekar, Mehdi Mueyyidi, Mehdi Emiri, Purya Süleymanzade ve Ali Rıza Taban adlı gazeteciler dün gece Suudi hükümetinin kararıyla sınır dışı edildi.

Önce Dubai'ye gönderilen, bu sabah saatlerinde de Tahran'a ulaşan muhabirleri karşılayan İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı (IRIB) Peyman Cebelli, gazetecilerin gözaltına alınmasının ve sınır dışı edilmesinin nedenleri hakkında kendisine bilgi verilmediğini söyledi.

Cebelli, konuyla ilgili hukuki girişimler başlatılacağını belirtti.


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