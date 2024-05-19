Suudi Arabistan Kralı Selman, tedavi altına alındı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud, “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri nedeniyle Cidde’deki Al Salam Sarayında bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındı. Selman’a bir takım testler yapılacağı belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:04
Suudi Arabistan Kralı Selman, tedavi altına alındı
Abone Ol google-news

Suudi Arabistan’ın 88 yaşındaki Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud’un “yüksek ateş ve eklem ağrısı” şikayetleri doktorları alarma geçirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA tarafından yapılan açıklamada, Kral Selman’ın Cidde kentindeki Al Salam Sarayı’nda bulunan kraliyet kliniğinde tedavi altına alındığı ve burada bir takım testlerden geçeceği bildirildi.

Kral, en son Nisan ayında rutin kontrol için kliniğe yatırılmıştı.


Suudi Arabistan haberleri Abdülaziz bin Selman haberleri

İlgili Haberler

Suudi Arabistan'da ilk kez mayo defilesi düzenlendi

Suudi Arabistan'da ilk kez mayo defilesi düzenlendi
Suudi Arabistan'da şampiyon Jorge Jesus'un Al Hilal'ı!

Suudi Arabistan'da şampiyon Jorge Jesus'un Al Hilal'ı!
Diagne'nin takımı 1. Lig'e yükseldi: Suudi Arabistan'a yeni yıldız dalgası!

Diagne'nin takımı 1. Lig'e yükseldi: Suudi Arabistan'a yeni yıldız dalgası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Konu: Saman ithalatı... Erdoğan, Bakan'ını unuttu! 'Paramız var ki yapıyoruz' demişti...

Konu: Saman ithalatı... Erdoğan, Bakan'ını unuttu! 'Paramız var ki yapıyoruz' demişti...
18 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Yabani, Kardeşlerim ve Survivor All Star reyting sıralaması

18 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Yabani, Kardeşlerim ve Survivor All Star reyting sıralaması
28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallerden geciken tahliyeye sert tepki: 'Af da değil lütuf da'

28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallerden geciken tahliyeye sert tepki: 'Af da değil lütuf da'
Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Yalan’ın yayın tarihi belli oldu

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Yalan’ın yayın tarihi belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kobani Davası'nda kendisini eleştirenlere tepki gösterdi: 'Samimiyet ve cesaret gerek'

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kobani Davası'nda kendisini eleştirenlere tepki gösterdi: 'Samimiyet ve cesaret gerek'
Erdoğan’dan ‘19 Mayıs’ mesajı: ‘Ruhuna, özüne, ilkelerine…’

Erdoğan’dan ‘19 Mayıs’ mesajı: ‘Ruhuna, özüne, ilkelerine…’
CHP'den Saraçhane'de 'Büyük Eğitim Mitingi'... Özgür Özel kürsüde Erdoğan'a seslendi: 'Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?'

CHP'den Saraçhane'de 'Büyük Eğitim Mitingi'... Özgür Özel kürsüde Erdoğan'a seslendi: 'Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?'
Kelek kavun, karpuz ‘ayıplı ürün’ statüsünde: ‘Tüketici para talep edebilir’

Kelek kavun, karpuz ‘ayıplı ürün’ statüsünde: ‘Tüketici para talep edebilir’