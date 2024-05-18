Suudi Arabistan'da ilk kez mayo defilesi düzenlendi

Suudi Arabistan'da ilk kez düzenlenen mayo defilesi, havuz kenarında gerçekleştirildi. Tasarımcı Yasmina Qanzal, bu anı tarihi bir an olarak nitelendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 12:48
Suudi Arabistan'da ilk kez mayo defilesi düzenlendi
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Suudi Arabistan, cuma günü tarihi bir ilk olarak mayo defilesi düzenledi. Defilede, Faslı tasarımcı Yasmina Qanzal'ın eserleri sergilendi.

Havuz kenarında gerçekleşen gösteride çoğu modelin omuzları açık ve bazıları karın bölgelerini kısmen açıkta bırakan mayolar giydi. Bu adım,İslami şeriatla yönetilen bir ülkede cesur bir adım olarak değerlendirildi.

'MAYOLAR, ARAP DÜNYASINI TEMSİL EDİYOR'

Faslı tasarımcı Yasmina Qanzal'ın eserlerinin sergilendiği havuz kenarındaki defilede, kırmızı, bej ve mavi tonlarında çoğunlukla tek parça mayolar yer aldı. Qanzal, AFP'ye verdiği demeçte, "Bu ülkenin çok muhafazakar olduğu doğru, ancak biz Arap dünyasını temsil eden zarif mayolar göstermeye çalıştık" dedi.

Qanzal, "Buraya geldiğimizde, Suudi Arabistan'da bir mayo defilesinin tarihi bir an olduğunu anladık, çünkü böyle bir etkinlik ilk kez gerçekleşiyor," diyerek bu olayda yer almanın "bir onur" olduğunu ekledi.


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