Suudi Arabistan, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

Yayınlanma: 26.10.2024 - 12:19

Güncelleme: 26.10.2024 - 12:19

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, "bölge ülkeleri ve halklarının güvenliğini ve istikrarını tehdit eden çatışmanın artmaya devam etmesini ve genişlemesini reddetme konusundaki kararlı tutumuna" vurgu yapıldı.

Açıklamada, "İran'ın egemenliğini ihlal ettiği ve uluslararası yasa ve normlara aykırı olduğu" belirtilen saldırı kınandı.

Tüm tarafları azami itidal göstermeye ve gerilimi azaltmaya davet eden Suudi Arabistan, bölgede askeri çatışmaların devam etmesinin olumsuz sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve etkili ve aktif taraflara, bölgedeki gerilimin azaltılması ve çatışmaların sona erdirilmesi yönünde üzerlerine düşen rol ve sorumlulukları yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırılardan bir kaç saat sonra Tahran'da şiddetli patlama sesleri yeniden duyuldu. İran devlet televizyonu, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını ve askeri tesislerin "isabet almadığını" bildirdi.

Saldırıların ardından İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu.

İran Acil Durum Merkezi, saldırılarda herhangi bir yaralı bilgisinin olmadığını bildirdi.

İsrail ordusu, İran'da bazı askeri tesislere saldırı düzenlediklerini saldırının "başarıyla tamamlandığını" açıkladı.