BRICS ülkeleri - Sait BALCI

30 Kasım 2022 Çarşamba

IMF ve Dünya Bankası’nın kredi verme gücü 2000’li yıllarda çok düşüktü. Ancak diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerin kredi kullanmaya ihtiyaçları vardı. Bu nedenle IMF ile Dünya Bankası’nın kredi kapasitesini artırmak için yoğun görüşmeler yapıldı. Fakat bu görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı.

Gelişmeler üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimiyle 20.09.2006 tarihinde Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in bir araya gelmesiyle BRIC kuruldu. BRIC’in kurulma amacı, küresel ekonomik durumu iyileştirmek, küresel finans kurumlarını geliştirmek ve gelecekte bu dört ülkenin daha çok güçbirliği yapmasını sağlamaktı.

Güney Afrika’nın 2010 yılının aralık ayında kurulan bu birliğe katılmasıyla birlikte birlik adını BRICS olarak değiştirdi. BRICS’in hedefleri siyasi ve güvenlik işbirliğini geliştirmek, uluslararası ilişkilerde hakkaniyet ve adaleti korumak, dünya ekonomisini iyileştirmek, makroekonomik politikalarda koordinasyonun güçlendirilmesi, açık bir dünya ekonomisini teşvik etmek, inovasyon odaklı büyüme potansiyeline katkı sunmak; ticari, mali, parasal, sanayi, bilim ve teknoloji, eğitim, yolsuzlukla mücadele ve gümrük işbirliğini geliştirmektir.

YAPILAN TOPLANTILAR

Bugüne kadar 2 BRIC ve 12 BRICS olmak üzere toplamda 14 toplantı yapıldı. İlk BRIC toplantısı 16.06.2009 tarihinde Rusya’nın Yekateringburg şehrinde, ikinci BRIC toplantısı ise Brezilya’nın başkenti Brazilya’da yapıldı.

1. BRICS toplantısı 14.04.2011 tarihinde Çin’in Sanya kentinde yapıldı. 2010 yılında üyeliğe kabul edilen Güney Afrika ilk kez bu toplantı ile BRICS toplantısına katılmış oldu. 2. BRICS toplantısı, 29.03.2012 tarihinde Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde, 3. toplantı 27.03.2013 tarihinde Güney Afrika’nın Durban kentinde, 4. toplantı 15.07.2014 tarihinde Brezilya’nın Fortaleza kentinde, 5. toplantı 09.07.2015 tarihinde Rusya’nın Ufa kentinde, 6. toplantı 16.10.2016 tarihinde Hindistan’ın Goa kentinde, 7. toplantı 05.09.2017 tarihinde Çin’in Şiamen kentinde, 8. toplantı 27.07.2018 tarihinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde, 9. toplantı 14.11.2019 tarihinde Brezilya’nın başkenti Brazilya kentinde, 10. toplantı 17.11.2020 tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da, 11. toplantı 09.09.2021 tarihinde COVID-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı. Son olarak 12. toplantı 23.06.2022 tarihinde Çin’in Pekin kentinde düzenlendi.

YAPICI GÜÇ

Pekin’de düzenlenen son toplantıda BRICS işbirliğinin çok kutuplu bir dünya ve ekonomik küreselleşmenin tarihsel eğilimine uygun olduğu, değişen uluslararası düzeni daha adil ve makul bir yörüngede yönlendirmeye yardımcı olduğunu ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet ettiği vurgulandı. BRICS işbirliğinin, başta gelişmekte olan pazarlar ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından geniş çapta kabul gördüğü ve desteklendiği, uluslararası ilişkilerde olumlu, istikrarlı ve yapıcı bir güç oluşturduğu vurgulandı.

BRICS ülkelerinin oluşturduğu bu ekonomik yapı doğal olarak diğer ülkeleri de etkiledi. Afganistan, Arjantin, Lübnan, Endonezya ve Meksika bu birliğe katılma isteklerini ilettiler. Türkiye, İran, Mısır, Nijerya, Sudan, Suriye, Bangladeş ve Yunanistan da bu birliğe üye olma isteğini ileten ülkeler arasına katıldılar.

SAİT BALCI

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