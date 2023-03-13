Suudi Arabistan petrol devi Saudi Aramco 2022 yılında tarihi kâr elde etti

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 13:29

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 13:30

Petrol devi Saudi Aramco geçen yıl 161 milyar dolar kâr elde ettiğini açıklayarak, halka açık bir şirketin şimdiye kadar kaydettiği "en yüksek" yıllık kârı açıkladı.

Al Jazeera'nin aktardığına göre şirketin dev kârı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından enerji fiyatlarının yükselmesi ve yaptırımların Moskova'nın petrol ve doğal gazının Batı pazarlarında satışını sınırlandırmasıyla geldi.

Saudi Aramco CEO'su ve Başkanı Amin H. Nasser, "Petrol ve gazın öngörülebilir gelecekte de önemini koruyacağını düşündüğümüzden, sektörümüzde yetersiz yatırım riskleri -daha yüksek enerji fiyatlarına katkıda bulunmak da dahil olmak üzere- gerçektir" dedi.

Şirketin 2021 yılı sonuçları 110 milyar dolar ile kıyaslandığında kâr yüzde 46,5 arttı. Şirket, 2020 yılında 49 milyar dolar kâr elde etmişti.