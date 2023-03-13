Suudi Arabistan, İran ile tüm meselelerin çözülmediğini açıkladı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'la diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak üzere yapılacak anlaşmanın "tüm meselelerin çözüldüğü anlamına gelmediğini" belirtti.
Suudi Arabistan destekli Şarkul Evsat gazetesine konuşan Bin Ferhan, "İran ile yapılan anlaşma, meseleleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki ortak arzunun göstergesidir" ifadesini kullandı.
Bin Ferhan, "iki ay içerisinde İran ile ilişkileri yeniden başlatmaya hazırlandıklarını" kaydederek, gelecek dönemde karşılıklı ziyaretlerin yapılabileceğini ifade etti.
Suudi Arabistan ve İran arasında varılan anlaşmada Çin'in rolüne değinen Bin Ferhan, "Bölgede güvenlik ve istikrar ortamının oluşturulması konusunda Pekin ve Tahran ile ortak çıkarlarımız var" ifadelerine yer verdi.
YEDİ YIL SONRA DİPLOMATİK İLİŞKİLER BAŞLADI
İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
İki ülke arasında varılan anlaşma, 10 Mart'ta İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyurulmuştu.
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