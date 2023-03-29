Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı olarak katılıyor

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 11:48

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 11:48

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA, Suudi Arabistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) diyalog ortağı statüsü verilmesine ilişkin bir memorandumu onayladığını duyurdu.

Reuters'a konuşan kaynaklar, ŞİÖ'ye katılım konusunun Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in geçtiğimiz Aralık ayında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında ele alındığını söyledi.

Kaynaklar, diyalog ortağı statüsünün, krallığa orta vadede tam üyelik verilmeden önce örgüt içinde atılacak ilk adım olacağını söylediler.

ŞİÖ

Şanghay İşbirliği Örgütü, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996 yılında oluşturdukları uluslararası bir örgüt olarak biliniyor.

2001 yılında Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısını altıya çıkarttı. 9 Haziran 2017'de Astana'da gerçekleştiren zirvede Hindistan ve Pakistan'ın örgüte katılması ile üye sayısı sekize çıktı.

Gözlemci statüsünde olan İran'ın 17 Eylül 2021'de Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edilmesi ile üye sayısı dokuza çıktı.