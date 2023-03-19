F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Sergio Perez'in oldu

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde koşulan Formula 1 sezonunun ikinci yarışında, Red Bull Racing'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, sıralama turlarını lider bitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 08:56
F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Sergio Perez'in oldu
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 28.265 saniyelik derece elde eden Perez, "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

SON ŞAMPİYON YOLDA KALDI

Monakolu Charles Leclerc (Ferrari), liderin 0.155 saniye gerisinde ikinciliği, Perez'den 0.465 saniye yavaş turlayan İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) ise üçüncülüğü elde etti.

Bu arada Bahreyn'deki ilk yarışı kazanan son şampiyon Max Verstappen (Red Bull), aracındaki sorun nedeniyle ikinci seansta elendi ve 15. sırayı aldı.

Suudi Arabistan'da 50 turluk yarış, pazar günü saat 20.00'de yapılacak.


Sergio Perez Red Bull formula 1

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