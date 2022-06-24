Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın askerleri selamı yanıtsız kaldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, merasim bölüğünden 'net' bir yanıt alamadı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 11:37
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın askerleri selamı yanıtsız kaldı
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dün Ankara'ya geldi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan ve Muhammed bin Selman'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

2018'de İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ilk kez Türkiye'ye gelen Selman'ın saraydaki protokol sırasında "Selamun aleyküm" selamlamasına askerlerden cevap gelmedi. 

Türkiye'yi ziyaret eden tüm devlet liderleri resmi karşılamada 'merhaba asker' demişti

 


Muhammed bin Selman Ankara Recep Tayyip Erdoğan
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