Suudi Arabistan, yurtdışından gelenlere yönelik Covid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırdı

23 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından Covid-19 kapsamındaki kısıtlamalara ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

6 Mart'ta kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun dışındaki Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı duyuran Suudi Arabistan'da, ülke dışından gelenlere uygulanan aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu ile karantina uygulaması dahil tüm kısıtlamaların da kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın, Covid-19 ile mücadelede ulusal aşı programındaki hedef kitlenin yüzde 99'unun aşılanması ve vaka sayılarının yüzde 4'lerin altına gerilemesi göz önünde bulundurularak alındığı ifade edildi.