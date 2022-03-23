Suudi Arabistan, yurtdışından gelenlere yönelik Covid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırdı
Suudi Arabistan, Covid-19 salgını kapsamında ülkeye gelenler için uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından Covid-19 kapsamındaki kısıtlamalara ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.
6 Mart'ta kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun dışındaki Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı duyuran Suudi Arabistan'da, ülke dışından gelenlere uygulanan aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu ile karantina uygulaması dahil tüm kısıtlamaların da kaldırıldığı kaydedildi.
Söz konusu kararın, Covid-19 ile mücadelede ulusal aşı programındaki hedef kitlenin yüzde 99'unun aşılanması ve vaka sayılarının yüzde 4'lerin altına gerilemesi göz önünde bulundurularak alındığı ifade edildi.
Video Haberler
- Temizlik işçisinin yavru köpekle oynadığı o anlar
- O öğretmen hakkında harekete geçildi
- Üniversite öğrencisi Ceyda yurt odasında ölü bulundu
- Annesini öldüren firari babaya tepki: Gel, beni de öldür
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- Hırsızlık şüphelisi ayakkabıları çalmakta kararsız kaldı
- 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sips
- Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet iste
- İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kadını darp etti
En Çok Okunan Haberler
- Hurmalar, tezgahlardaki yerini aldı
- 'Sağlıklı gebelik için vücudunuzu hazırlayın'
- Her 10 kişiden biri 5 fincandan fazla kahve tüketiyor
- 'Mükemmelliyetçilik birçok sorunun temel tetikleyicisi'
- Teknoloji kadınları korumaya nasıl yardımcı olur?
- Flaubert 200 yaşında!
- 90’lar neyin altın çağıydı?
- 'Akılsız' cep telefonlarının dönüşü
- Cam sergisi Billur, Nevmekan Selimiye'de açıldı
- Şükran Soner’den ‘Göçün Göbeğinde’