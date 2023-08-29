Suudi Arabistan'a dolu yağdı

Suudi Arabistan'da, tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:52
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Suudi Arabistan'da meydana gelen şiddetli dolu yağışı sosyal medyaya yansıdı.

Suudi Arabistan'da günlerdir süren olumsuz hava koşulları hayat olumsuz etkilerken dün yaşanan dolu yağışı sırasında tenis toplu büyüklüğünde buz parçaları düştüğü görüldü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, şiddetli dolu yağışından korunmak için çadırların altına sığınan insanlar ve zarar gören araçlar yer aldı.


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Suudi Arabistan dolu yağışı tenis topu

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