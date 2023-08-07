Suudi Arabistan ve Baykar arasında stratejik anlaşma

Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:58

Güncelleme: 07.08.2023 - 12:58

Türk savunma sanayii şirketi Baykar, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladı.

Suudi Arabistan devletine ait Suudi Arabistan Askeri Sanayi (SAMI) şirketi X platformu üzerinden açıklamalarda bulundu.

SUUDİLERİN ETKİSİ ARTACAK

Açıklamada anlaşmanın "SAMI'nin ulusal savunma sanayisini destekleme ve yerel kapasiteyi güçlendirme konularındaki rolünü artıracağı" ifade edildi.

Temmuz ayında Suudi Arabistan'ın Baykar'dan drone satın almak üzere imzaladığı anlaşma Türkiye tarihindeki en büyük savunma anlaşması olmuştu.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN DÖVİZ DESTEĞİ

Ankara'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri düzeltmek üzere diplomatik girişim başlattığı 2021 yılında bu yana Basra Körfezi ülkelerinden gelen yatırım ve finansmanlar Türkiye ekonomisi ve TL rezervleri üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı oldu.

Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da demokrasi yanlısı hareketlere verdiği destek ve 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı konularında Türkiye ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar yıllarca sürmüştü.