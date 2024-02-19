Yazı tura atışının anatomisi çözüldü

Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:13

Güncelleme: 19.02.2024 - 17:13

Yazı tura, müsabaka öncesinde atılarak hangi tarafın avantajlı başlayacağına karar vermek için kullanılırken aynı zamanda küçük çaplı bahislerde ya da kararsız kalınan anlarda karar verici olarak tercih edilmektedir. Kazanma ihtimalinin yarı yarıya olması sebebiyle havaya atılan madeni para, kazananı rahatça belirlemekte neredeyse ilk akla gelen tercih de denilebilir.

Araştırmacılar 350 bin 757 farklı yazı tura atışını inceleyerek düşüş açılarını hesapladılar ve yazı tura atışlarının aslında yarı yarıya ihtimaline karşılık gelmediğini keşfettiler.



ATIŞLARI LEHİNİZE ÇEVİRİN

Biliminsanlarının keşfine göre, yazı tura atarken ihtimalleri az da olsa kendi lehinize çevirebilirsiniz.

Stanford Üniversitesinin Yunanistan asıllı matematik profesörü Persi Diaconis önderliğindeki araştırma ekibinin ortaya çıkardığı "Diaconis modeline” göre, bir madeni parayı baş parmağınızla havaya attığınızda, madeni paraya küçük bir miktar yalpalama ekliyorsunuz ve oluşan yalpalama ile madeni paranın size bakan yüzünün yukarı bakacak şekilde havada daha fazla zaman geçirmesine neden oluyorsunuz

46 FARKLI PARA BİRİMİ DENENDİ

"Diaconis modelinde", kaydedilen ve incelenen az sayıdaki “ideal” yazı tura atışından yola çıkarak, madeni paraların yaklaşık yüzde 51 oranında atıldıkları tarafa düştüğünü keşfetti.

Yeni ekip, 46 farklı para biriminden 350 bin 757 madeni parayla yazı tura oynamaları için 48 kişiyi işe aldı ve madeni paranın çoğunlukla atıldığı tarafa gelme şansının yüzde 50,8 olduğunu kanıtladı.

Verileri daha derinlemesine incelediklerinde araştırmacılar, madeni para atışlarının insanlar arasında oldukça değişken olduğunu, bazılarının güçlü bir aynı taraf eğilimi gösterirken bazılarının aynı tarafa odaklamadığını fark ettiler ve yazı-tura atışlarının, atıcı kişiye bağlı olabileceğini kanıtladılar.

ÖĞRENİLEBİLİR BİR BECERİ

Oran farkı büyük değil, fakat tamamıyla adil olmadığı da açık. Zamanla ve alıştırmayla, oynayanlar arasında gerçek bir avantaja yol açabilir. Mesela, yazı tura atmaya alışmış bir hakem, tuttuğu takımı gizlice destekleyebilir.

Araştırmacılar, buldukları sonuçları "gözlemlenen eğilimin büyüklüğü bir bahis senaryosu kullanılarak gösterilebilir" diye açıklıyor:

"Yazı tura atma sonucu üzerine bir liralık bahis oynarsanız. Girmek için 1 TL öderseniz ve sonuca bağlı olarak 0 ya da 2 TL kazanırsanız. Bahsi bin kez tekrarlarsanız, yazı turanın başlangıç pozisyonunu bilmek size ortalama 19 TL kazandıracaktır"

İki seçenek arasında karar vermek için bir yola ihtiyaç duyan insanlar için, araştırmacılar oldukça basit bir çözüm öneriyor.

"Riskli kararlar verilmeden önce yazı tura kullanılıyorsa, bozuk paranın başlangıç pozisyonu en iyi şekilde gizlenirse yazı tura çok daha adil olacaktır”