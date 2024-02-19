Yazı tura atışının anatomisi çözüldü

Bilim insanları yazı tura atışının sırrını çözdü. 350 binden fazla madeni para ile yapılan araştırmanın sonucunda, yazı tura atışının bilinmeyen yönü ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 17:13
Yazı tura atışının anatomisi çözüldü
Abone Ol google-news

Yazı tura, müsabaka öncesinde atılarak hangi tarafın avantajlı başlayacağına karar vermek için kullanılırken aynı zamanda küçük çaplı bahislerde ya da kararsız kalınan anlarda karar verici olarak tercih edilmektedir. Kazanma ihtimalinin yarı yarıya olması sebebiyle havaya atılan madeni para, kazananı rahatça belirlemekte neredeyse ilk akla gelen tercih de denilebilir.

Göz Atın
Zihin sağlığı endişesi kanserin önüne geçti!

Zihin sağlığı endişesi kanserin önüne geçti!
İklim krizi kakao ağaçlarını vurdu: Çikolata üretimi tehlikede

İklim krizi kakao ağaçlarını vurdu: Çikolata üretimi tehlikede

Araştırmacılar 350 bin 757 farklı yazı tura atışını inceleyerek düşüş açılarını hesapladılar ve yazı tura atışlarının aslında yarı yarıya ihtimaline karşılık gelmediğini keşfettiler.

ATIŞLARI LEHİNİZE ÇEVİRİN

Biliminsanlarının keşfine göre, yazı tura atarken ihtimalleri az da olsa kendi lehinize çevirebilirsiniz.

Stanford Üniversitesinin Yunanistan asıllı matematik profesörü Persi Diaconis önderliğindeki araştırma ekibinin ortaya çıkardığı "Diaconis modeline” göre, bir madeni parayı baş parmağınızla havaya attığınızda, madeni paraya küçük bir miktar yalpalama ekliyorsunuz ve oluşan yalpalama ile madeni paranın size bakan yüzünün yukarı bakacak şekilde havada daha fazla zaman geçirmesine neden oluyorsunuz

46 FARKLI PARA BİRİMİ DENENDİ

"Diaconis modelinde", kaydedilen ve incelenen az sayıdaki “ideal” yazı tura atışından yola çıkarak, madeni paraların yaklaşık yüzde 51 oranında atıldıkları tarafa düştüğünü keşfetti.

Yeni ekip, 46 farklı para biriminden 350 bin 757 madeni parayla yazı tura oynamaları için 48 kişiyi işe aldı ve madeni paranın çoğunlukla atıldığı tarafa gelme şansının yüzde 50,8 olduğunu kanıtladı.

Verileri daha derinlemesine incelediklerinde araştırmacılar, madeni para atışlarının insanlar arasında oldukça değişken olduğunu, bazılarının güçlü bir aynı taraf eğilimi gösterirken bazılarının aynı tarafa odaklamadığını fark ettiler ve yazı-tura atışlarının, atıcı kişiye bağlı olabileceğini kanıtladılar.

ÖĞRENİLEBİLİR BİR BECERİ

Oran farkı büyük değil, fakat tamamıyla adil olmadığı da açık. Zamanla ve alıştırmayla, oynayanlar arasında gerçek bir avantaja yol açabilir. Mesela, yazı tura atmaya alışmış bir hakem, tuttuğu takımı gizlice destekleyebilir.

Araştırmacılar, buldukları sonuçları "gözlemlenen eğilimin büyüklüğü bir bahis senaryosu kullanılarak gösterilebilir" diye açıklıyor: 

"Yazı tura atma sonucu üzerine bir liralık bahis oynarsanız. Girmek için 1 TL öderseniz ve sonuca bağlı olarak 0 ya da 2 TL kazanırsanız. Bahsi bin kez tekrarlarsanız, yazı turanın başlangıç pozisyonunu bilmek size ortalama 19 TL kazandıracaktır"

İki seçenek arasında karar vermek için bir yola ihtiyaç duyan insanlar için, araştırmacılar oldukça basit bir çözüm öneriyor.

"Riskli kararlar verilmeden önce yazı tura kullanılıyorsa, bozuk paranın başlangıç pozisyonu en iyi şekilde gizlenirse yazı tura çok daha adil olacaktır”


yazı tura haberleri madeni para haberleri sır çözüldü haberleri Araştırma haberleri

İlgili Haberler

Yunan basını: 'F-16'lar ve F-35'ler şartlı geliyor'

Yunan basını: 'F-16'lar ve F-35'ler şartlı geliyor'
Ukrayna'ya veto: 'Bayraktar siparişine 3 ülkeden engel'

Ukrayna'ya veto: 'Bayraktar siparişine 3 ülkeden engel'
Hitler benzetmesi yapmıştı: İsrail'den 'Lula' kararı

Hitler benzetmesi yapmıştı: İsrail'den 'Lula' kararı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Buğra Gökce madde madde sıraladı: Konut fiyatları neden düşmüyor?

Buğra Gökce madde madde sıraladı: Konut fiyatları neden düşmüyor?
Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda

Göğüslerini beğenmediğini söylemişti… Sydney Sweeney dikkat çeken dekoltesiyle kırmızı halıda
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar

Londra Moda Haftası’nda 20 özel Türk tasarımı… Diyarbakırlı öğrenciler için podyuma çıktılar
CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!

CHP'li belediye başkan adayının Menzil 'şeyh'iyle görüntüsü ortaya çıktı!
Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.

Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor

Kızlarını kendi gibi yetiştiriyor… Sinemanın aksiyon yıldızı Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor