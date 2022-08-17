Suudi Arabistan'da bir kadın Twitter kullandığı için 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:22

İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde okuyan ve tatil için ülkesi Suudi Arabistan'a dönen Salma al-Shehab isimli kadın, Twitter hesabı olduğu için 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İki küçük çocuk annesi 34 yaşındaki Salma al-Shehab, sosyal medya platformu Twitter'ı "kamuoyunu huzursuz etmek, sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" amacıyla kullanmak "suçundan" ilk olarak üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak Pazartesi günü bir temyiz mahkemesi, başka suçlarında değerlendirilmesini isteyerek kadına 34 yıl hapis cezası verdi.

Haber Global'in Guardian tarafından görülen mahkeme kayıtlarından aktardığına göre, yeni suçlamalar arasında Shehab'ın "kamuoyunu huzursuz etmeye, sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmaya çalışan Twitter hesaplarını takip ederek yardım ettiği" ve yeniden suç duyurusunda bulunulduğu iddiası yer alıyor.

Shehab'ın hala yeni bir temyiz başvurusunda bulunabileceğine inanılıyor.