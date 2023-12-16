Suudi Arabistan'dan Filistin'e destek: Devralabilecek güçte ve kabiliyette

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze'nin geleceğine ilişkin "Filistin yönetimi, Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte ve kabiliyettedir. Sorun şu ki, konuyu daha geniş bağlamda ele almadan onlardan bunu yapmalarını isteyemeyiz" dedi.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 08:42
Suudi Arabistan'dan Filistin'e destek: Devralabilecek güçte ve kabiliyette
Abone Ol google-news

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, bin Ferhan, Gazze'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bin Ferhan, Gazze ve nasıl yönetildiği hakkında konuşabilmenin tek yolunun Filistin'de neler yaşandığına dair "daha geniş bir değerlendirmeye sahip olmak" olduğunu aktardı.

Gazze'nin geleceğine ilişkin bin Ferhan, "Filistin yönetimi, Gazze'de yönetimi devralabilecek güçte ve kabiliyettedir. Sorun şu ki, konuyu daha geniş bağlamda ele almadan onlardan bunu yapmalarını isteyemeyiz" değerlendirmesini yaptı.


Suudi Arabistan filistin

İlgili Haberler

Netanyahu: Amerikalı dostlarımıza Gazze’de savaşmaya devam etme konusunda kararlı olduğumuzu söyledim

Netanyahu: Amerikalı dostlarımıza Gazze’de savaşmaya devam etme konusunda kararlı olduğumuzu söyledim
AB liderleri Belçika’da: Gündem 'Gazze ve Ukrayna'

AB liderleri Belçika’da: Gündem 'Gazze ve Ukrayna'
Rus ve İsrailli güvenlik yetkileri arasında 'Gazze' görüşmesi

Rus ve İsrailli güvenlik yetkileri arasında 'Gazze' görüşmesi

En Çok Okunan Haberler