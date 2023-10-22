Suudi Arabistan'dan İsrail'e destek tepkisi: Teknoloji devi ile sözleşme feshedildi

Suudi şirket İsrail'in eylemlerini desteklediği için Oracle ile sözleşmesini feshetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 15:45
Suudi Arabistan'dan İsrail'e destek tepkisi: Teknoloji devi ile sözleşme feshedildi
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Suudi yatırım şirketi Tamra Financial, İsrail'in Gazze harekatına verdiği destek nedeniyle ABD merkezli çok uluslu bilgisayar teknolojisi şirketi Oracle ile olan sözleşmesini iptal ettiğini duyurdu.


Sputnik'te yer alan habere göre, şirket kurucusu sosyal medya hesabı X'te yaptığı duyuruda şu cümlelere yer verdi:

"Bu dayanışmadır, kınamadır. Tamra Financial olarak Oracle ile olan sözleşmemizi feshettik. Bu büyüklükteki bir şirketi etkilemeyeceğini biliyoruz. Ancak İsrail'in Gazze halkına karşı yaptığı zulme bu şirketin destek vermesi zerre kadar tahammül edilemeyecek bir durumdur."

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.


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