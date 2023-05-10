Suudi Arabistan'dan Suriye hamlesi: Diplomatik misyon yeniden faaliyete başladı

Yayınlanma: 10.05.2023 - 08:22

Güncelleme: 10.05.2023 - 08:22

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun çalışmalarına yeniden başlaması kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bunun, Arap Birliği'nin 7 Mayıs'ta aldığı karar ile Birleşmiş Milletler tüzüklerinin uygulanmasının yanı sıra kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın teşvik edilmesi için alındığı kaydedildi.

Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları toplantıda Suriye yönetiminin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu bugün, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki koltuğuna dönmesini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011'den sonraiki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Yaklaşık 12 yıl aranın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mıkdad 12 Nisan'da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Mikdad'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmesi sonrasında yapılan ortak açıklamada, "İki taraf, iki ülke arasındaki konsolosluk hizmetlerinin ve uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin başlatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu" denilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da 18 Nisan'da, 2011’den beri Suudi Arabistan'dan Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirmiş ve Suriye lideri Beşşar Esad ile bir araya gelmişti.