Suudi Arabistan'dan Türkiye için e-vize kararı
Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarda elektronik vize uygulamasına geçildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin artık A4 kağıdına QR kodlu verileceğini bildirdi. Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi tarafından yapılan açıklamada, çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin A4 kağıdına QR kodlu basılı verileceği ifade edildi.
Türkiye, Pakistan, Yemen, Sudan, Uganda, Lübnan, Nepal, Kenya, Fas, Tayland, Vietnam ile Sri Lanka'daki temsilcilik ve konsolosluklarda, söz konusu vizeler için elektronik vize uygulamasına geçildiği belirtildi.
Kararın uygulamaya girme tarihinin ülkelere göre farklılık gösterdiği, Türkiye için uygulamaya 16 Ağustos'ta başlanacağı kaydedildi.
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