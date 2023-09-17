Suudi Arabistanlı gazeteciden Türkiye açıklaması: Körfez sermayesi üzerinden tehdit etti

Yayınlanma: 17.09.2023 - 17:13

Güncelleme: 17.09.2023 - 17:13

Suudi Arabistanlı gazeteci ve yazar Nawaf Alqudaimi, sosyal medya platformu X'te "Türkiye'de tırmanan ırkçılık üzerine..." başlıklı bir değerlendirme yazısı paylaştı.

Muhalefetin iktidarı eleştirirken kullandığı en önemli aracın mülteci karşıtlığı olduğunu söyleyen Alqudaimi, muhalefetin ülkedeki tüm ekonomik ve siyasi krizlerden onları(mültecileri) sorumlu tuttuğunu ifade etti. Ancak Alqudaimi, yürütülen mülteci karşıtı tutumun Körfez turistini de etkilediğini ve zamanla Türkiye'de tüm Araplara karşı ırkçı bir propagandaya evrildiğini belirtti.

İktidarda bulunan AKP'nin bir önceki seçimde İstanbul ve Ankara'yı kaybettiğini vurgulayan Alqudaimi, "Türk seçmenini kızdırmamak için mültecilere ve Araplara karşı tırmanan ırkçılığa karşı sert önlemler almayı görmezden gelmeye devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Suudi Arabistanlı gazeteci, yaklaşan belediye seçimleri öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul'daki su seviyesinin yüzde 20 oranında düşmesinin nedeninin mülteciler olduğunu söylemesiyle aynı kirli oyunu oynamaya, mültecilere karşı insanları kışkırtmaya başladı. İstanbul'un yaşadığı tüm sorunların nedeni için mültecileri suçlamaya karar verdi" değerlendirmesinde bulundu.

"Sonuç olarak, korkutucu bir manzarayla karşı karşıyayız. Şu anda ırkçılık, saldırı veya bıçaklama haberlerinin olmadığı bir gün neredeyse yok" diyen Alqudaimi, "Türkiye, mültecilere ev sahipliği yapması ve Avrupa'ya göçlerini engellemesi karşılığında Avrupa Birliği'nden birkaç milyar dolar aldı" dedi.

SURİYELİLERE DE DEĞİNDİ

Alqudaimi, "Suriyelilerin şu anda Türkiye'de, özellikle tarım ve giyim imalat sektörlerinde önemli bir işgücü olmasının yanı sıra, Türk bütçesi mülteci maliyetlerinin hiçbir yükünü taşımıyor" ifadesinde bulunurken ayrıca "Avrupa Birliği okula giden her Suriyeli çocuğun ve hastaneye yatması gereken her Suriyelinin masraflarını karşılıyor" dedi.

Alqudaimi, "Eğer hükümet ve Türk halkının ruh hali Suriyeli mültecilerin sayısından rahatsızsa, o zaman görmezden gelmeli ve Avrupa'ya göç etmelerini engellememelidir" tavsiyesinde bulundu ve (Suriyelileri) kuzey Suriye'ye geri göndermeye çalışmak anlaşılması mümkün olmayan bir şeydir" sözlerini ifadesine ekledi.

Suriyelilerin can güvenliğinin ihlalinin söz konusu olduğunu belirten Alqudaimi, "Bir Suriyeli ırkçı bir saldırıya maruz kaldığında şikâyette bulunmaktan korkuyor çünkü yaşanan onlarca deneyim ve hikâye, saldırıya uğrayan kişinin Kuzey Suriye'ye sınır dışı edilmesiyle sonuçlandı" dedi.

KÖRFEZ SERMAYESİ ÜZERİNDEN TEHDİT

"Suriyelilere yönelik saldırganlık ve ırkçılık vakaları konusunda hükümetin sessiz kalması, Arap ve Körfez turistlerine ve diğerlerine yönelik saldırılara davetiye çıkarıyor" değerlendirmesinde bulunan gazeteci, "Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip bir ülkede turist ve yatırımcı çekmek ciddi bir ihtiyaçtır. Hükümetin tekrarlanan ırkçı saldırılar karşısındaki gevşekliği, Türkiye'ye turist gelmesini engelleyen ve yatırım için güvenli olmayan bir ülkeye dönüşmesine neden olan bir durumdur" yorumunda bulundu.

Alqudaimi, "Türk hükümeti yıllardır Körfez ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmek, turizmi ve yatırımları yeniden canlandırmak için gayretle ve tavizler vererek çabalıyor, ancak ırkçı suçlar konusundaki mevcut eylemsizliğiyle tüm bunları kaybedebilir" değerlendirmesi yaptı.